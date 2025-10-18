وفاة الدكتور محمد الظاهري

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 193

توفي الأكاديمي اليمني الدكتور محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، فجر اليوم السبت فى اسطنبول.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحل، إن الدكتور الظاهري توفي، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وللدكتور الظاهري الذي كان رئيسا لنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، مواقف وطنية عدة، حيث اصيب بطلق ناري أثناء مشاركته في ثورة الشباب السلمية 2011، وبعد دخول الحوثيين صنعاء 2014 تعرض الظاهري للمضايقات والسجن، قبل إن يغادر الى تركيا.

وبرزت أدوار ونضالات الظاهري منذ سنوات وكان صوتا ملهما في الثورة الشبابية، وقد نعاه الكثيرون واعتبروا رحيله خسارة كبيرة.