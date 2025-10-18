عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن وفاة الدكتور محمد الظاهري الهجوم الأكثر دموية منذ وقف النار... مقتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة 80 مليون دولار مساعدات الإغاثة الإنسانية التركية لغزة اشتعال المعارك من جديد وقتلى وجرحى في ضربة باكستانية على أفغانستان ومسؤول في طالبان يتهم إسلام آباد بخرق الهدنة بعد تسليم جثامينهم.. التعرف على عدد من شهداء عملية طوفان الأقصى الصين تنتج كاشف الفوتون الأخطر في العالم .. هل انتهى عصر الطائرات الشبحية الأمريكية وداعًا للإمساك المزمن- هذه الفاكهة المجففة تعالجه الكشف عن أعراض عودة جرثومة المعدة بعد العلاج- إليك الأسباب صيادو غزة يصطادون حوتاً ضخماً طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن
توفي الأكاديمي اليمني الدكتور محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، فجر اليوم السبت فى اسطنبول.
وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحل، إن الدكتور الظاهري توفي، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.
وللدكتور الظاهري الذي كان رئيسا لنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، مواقف وطنية عدة، حيث اصيب بطلق ناري أثناء مشاركته في ثورة الشباب السلمية 2011، وبعد دخول الحوثيين صنعاء 2014 تعرض الظاهري للمضايقات والسجن، قبل إن يغادر الى تركيا.
وبرزت أدوار ونضالات الظاهري منذ سنوات وكان صوتا ملهما في الثورة الشبابية، وقد نعاه الكثيرون واعتبروا رحيله خسارة كبيرة.