80 مليون دولار مساعدات الإغاثة الإنسانية التركية لغزة

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 57

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) أنها استخدمت ميزانية قدرها نحو 3 مليارات و347 مليون ليرة تركية (حوالي 80 مليون دولار) بأعمال الإغاثة الإنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، الجمعة، أن جهودها الإغاثية تتواصل لتضميد جراح الشعب الفلسطيني في غزة عقب الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وأزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وأشارت الهيئة إلى أنها سخّرت جميع إمكانياتها للوقوف إلى جانب فلسطينيي غزة، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. ويعيش الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية حادة تترافق مع مجاعة واسعة النطاق، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين.

وخلال الإبادة، أدى القصف المتواصل والحصار المشدد إلى تدمير البنية التحتية المدنية وانهيار النظام الصحي.

وسرد البيان تفاصيل المساعدات التي قدمتها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) إلى الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار عامين.

وأوضح البيان أن الهيئة قدّمت نحو 37 مليونا و36 ألف وجبة ساخنة، و133 مليونا و635 ألف رغيف خبز، ومليونا و211 ألف سلة غذائية متنوعة، و 214 ألف طرد غذائي، و129 ألفا و789 كيس دقيق، إلى الفلسطينيين بغزة.

كما قدمت 124 ألفًا و814 حزمة مواد نظافة، و2749 صهريج ماء شرب، و حوالي 93 ألفًا من حفاضات المرضى والأطفال، و1938 صنفًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و407 كراسي متحركة وأَسِرّة طبية وعكاكيز، ومساعدات نقدية لـ6581 أسرة.

المساعدات شملت كذلك حوالي 143 ألف قطعة ملابس، و73 ألف بطانية، و12 سيارة إسعاف، و485 لترًا من الوقود، و17 ألفا و848 طرد خضروات، و79 ألفا و360 من مستلزمات الإيواء، و1325 منتجا من القرطاسية، و7مخيمات، و8 خيام مخصصة كمساجد، و74 ألفا و810 حصص أضاحي