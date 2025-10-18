اشتعال المعارك من جديد وقتلى وجرحى في ضربة باكستانية على أفغانستان ومسؤول في طالبان يتهم إسلام آباد بخرق الهدنة

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قتل عشرة مدنيين في ضربة باكستانية على أفغانستان بحسب ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة. يأتي ذلك عقب تأكيد مسؤول في حركة طالبان الجمعة، شن باكستان ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود.

مؤكدا أن كابول سترد. وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه "قبل دقائق، خرقت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت ثلاث مناطق من باكتيكا"، مضيفا "أفغانستان ستردّ".

ووفقا لمسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي طلب عدم ذكر هويته، "قتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون"، موضحا أن هناك طفلين من بين القتلى.

وانتهت مساء الجمعة هدنة الـ48 ساعة بين البلدين، والتي وضعت حدا لاشتباكات دامية استمرت أياما، من دون أن ترشح عنها أي مؤشرات على ما سيحدث بعد ذلك.

عندما أُعلنت الهدنة في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء، أكدت إسلام آباد أنها سوف تستمر 48 ساعة. وبعد انتهاء هذه الفترة، لم يُعلن أيٌّ من الطرفين عن تمديدها، ولم يُعلن رسميا عن مفاوضات ثنائية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، "لننتظر مرور الساعات الـ48 وسنرى ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "محاولة العمل عبر القنوات الدبلوماسية لجعله مستداما