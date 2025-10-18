بعد تسليم جثامينهم.. التعرف على عدد من شهداء عملية طوفان الأقصى

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف ناشطون فلسطينيون عن التعرف على عدد من جثامين الشهداء الذين سلمهم الاحتلال يوم أمس من شهداء عملية اقتحام مستوطنة أوفوكيم خلال عملية طوفان الأقصى.

وكان من بينهم الشهيد محسن سعيد الجِرْبة، ومحمود عبد الشافي حسين وجميل غازي البابا ومحمد عبد الجبار عيسى وعادل أبو غرقود.

والأربعاء الماضي أعلنت وزارة الصحة في غزة تسلم 90 جثمانا كان محتجزا لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية).

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان (سيئ الصيت جنوبي إسرائيل) نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

وقتل الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في إبادة جماعية ارتكبتها بدعم أمريكي في غزة، نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تسببت المجاعة باستشهاد 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية