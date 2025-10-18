وداعًا للإمساك المزمن- هذه الفاكهة المجففة تعالجه

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

نتيجة لعادات خاطئة، يصاب البعض بالإمساك، ما ينتابهم شعور بالإزعاج وعدم الراحة، فعلى الرغم من كوّن العلاجات الطبية لها دورًا فعالًا في التخلص منه، إلا أن الحلول الطبيعية لا يمكن تجاهلها.

ففي هذا الشأن، تنصح أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة هديل عرفة، بتناول التمر للعلاج من الإمساك المُزمن.

وبحسب أخصائية التغذية العلاجية، يفضل للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المُزمن، تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الخضروات والفاكهة، ومن أبرز هذه الفاكهة تناول التمر، لأنها تحسن من حركة المعدة.ويمكن تناول من 3 لـ 7 حبات من التمر مع الطحينة يوميًا على الريق، للتخلص من الإمساك المُزمن، حيث يساهم هذا الطعام في تنظيم حركة الأمعاء، وتحسين عمليتي الهضم والإخراج، وفقًا لما أوضحته الدكتورة هديل.

فالتمر المنقوع في الماء، تناوله يساعد في ليونة البراز، ويقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك، وذلك بفضل النسبة العالية من الألياف الغذائية.

ما فوائد تناول التمر على الصحة؟

هناك فوائد عديدة لتناول التمر يوميًا بشكل معتدل دون الإفراط في تناوله، وذلك لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، ومن بين هذه الفوائد:

1- الوقاية من هشاشة العظاميحتوي التمر على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهما عناصر ضرورية لتعزيز صحة العظام والوقاية من الهشاشة.

2- تنظيم ضغط الدمينظم التمر من معدلات ضغط الدم؛ لاحتوائه على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا فعالًا لمرضى ضغط الدم المرتفع.

3- تعزيز صحة القلب والأوعية الدمويةيحسن تناول التمر من صحة القلب والأوعية الدموية؛ لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، ومنها يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب المُزمنة.

4- تحسين المزاجيمكن أن يقلل التمر من التوتر والقلق ويساهم في تحسين المزاج، لاحتوائه على نسبة جيدة من فيتامين B6 وأحماض أوميجا 3 الدهنية