الكشف عن أعراض عودة جرثومة المعدة بعد العلاج- إليك الأسباب

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 234

جرثومة المعدة تُعد من أبرز أمراض الجهاز الهضمي شيوعًا، وهى عبارة عن بكتيريا حلزونية الشكل تنتشر في بطانة المعدة، وتسبب بعض المضاعفات الصحية، ورغم علاجها قد يتفاجيء المريض بعودته للإصابة مرة أخرى، فما هي أسباب الإصابة والأعراض؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أسباب عودة الإصابة بجرثومة المعدة بعد العلاج، وما هي الأعراض، وذلك وفقًا لما أوضحه استشاري أمراض الكبد و الجهاز الهضمي، الدكتور علاء عوض.

ما أسباب عودة الإصابة بجرثومة المعدة؟1- عدم الالتزام بتناول العلاج المناسبمن بين أسباب عودة الإصابة بجرثومة المعدة، هي عدم الالتزام بتناول كورس العلاج المناسب، الذي تم وصفه من الطبيب المختص، فقد يتسبب في عودة نشاط جرثومة المعدة مرة أخرى.

2- مقاومة المضادات الحيويةمقاومة المضادات الحيوية من بين أسباب عودة الإصابة بجرثومة المعدة، أو يمكن أن يكون عدوى حديثة للإصابة بجرثومة المعدة.

3- تناول الأطعمة الملوثةعند تناول الأطعمة غير الموثوق في نظافتها، أو الاختلاط بمصابين بجرثومة المعدة، يمكن أن تجدد الإصابة بهذه الحالة مرة أخرى.

4- التفاعلات الدوائيةهناك بعض العقاقير الطبية، التي يمكن أن تتعارض مع المضادات الحيوية، أو تؤثر على امتصاص المضادات الحيوية، فبالتالي، تزيد احتمالية عودة جرثومة المعدة.

5- ضعف الجهاز المناعيقد يكون ضعف الجهاز المناعي في بعض الأحيان، من أسباب عودة الإصابة بجرثومة المعدة، وذلك لعدم استجابة الجهاز المناعي للمريض بشكل كافٍ للقضاء على البكتيريا.

في كثير من الأوقات قد لا تظهر اي أعراض على الشخص المصاب بجرثومة المعدة، لكن رغم ذلك هناك بعض الأعراض المحتملة، من بينها:

1-ألم في أعلى منتصف البطن.

2- الشعور بالامتلاء المتكرر.

3- الشعور بالحموضة وحرقة المعدة.

4- نزيف دموي في الحالات المتأخرة.

5- القيء الدموي في بعض الأحيان.6- فقدان الشهية وفقدان في الوزن غير المبرر