صيادو غزة يصطادون حوتاً ضخماً طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
شهدت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم لحظات من الدهشة والفرح، بعدما رزق الله الصيادين بقرش حوتي نادر، بلغ طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن، في حدث غير مألوف أعاد الأمل إلى قلوب المنهكين.

كما توافد العشرات من المواطنين والنازحين إلى الشاطئ، وكأنهم يشهدون كرامة بحرية في زمن القحط، حيث عبروا عن مشاعر الفرح والذهول من حجم السمكة العملاقة، مؤكدين أن هذا الرزق المفاجئ هو بمثابة عطاء إلهي في ظل الحصار والجوع والضيق الذي يعيشه القطاع منذ سنوات.

وبينما تتوالى الأزمات على غزة، جاءت هذه اللحظة كأنها رسالة من السماء بأن الرحمة لا تغيب، وأن البحر لا يزال يحمل في جوفه ما يسد رمق الجائعين ويواسي قلوب المحاصرين.

