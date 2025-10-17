صيادو غزة يصطادون حوتاً ضخماً طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة اعتراضات جماهيرية على تدريب بواتنج في بايرن ميونيخ بسبب إدانته السابقة من هو ''يوسف المداني'' صهر حسين بدر الدين الحوثي المطلوب لأمريكا والتحالف؟ سبوتيفاي تواصل الظهور على قمصان برشلونة حتى 2030 في صفقة رعاية موسعة حزب التضامن الوطني بمأرب يعلن عن تشكيلة هيكله القيادي والتنظيمي هل ستقوم موسكو بتسليم الأسد لدمشق؟ 5 دول وازنة تصدر بيانًا بشأن السلام والإستقرار السياسي والإقتصادي في اليمن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينال جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا قيادي حوثي يفجّر انتقادات داخلية: عمران تحت سلطة الفاسدين والشعب يموت من الجوع كل يوم
شهدت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم لحظات من الدهشة والفرح، بعدما رزق الله الصيادين بقرش حوتي نادر، بلغ طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن، في حدث غير مألوف أعاد الأمل إلى قلوب المنهكين.
كما توافد العشرات من المواطنين والنازحين إلى الشاطئ، وكأنهم يشهدون كرامة بحرية في زمن القحط، حيث عبروا عن مشاعر الفرح والذهول من حجم السمكة العملاقة، مؤكدين أن هذا الرزق المفاجئ هو بمثابة عطاء إلهي في ظل الحصار والجوع والضيق الذي يعيشه القطاع منذ سنوات.
وبينما تتوالى الأزمات على غزة، جاءت هذه اللحظة كأنها رسالة من السماء بأن الرحمة لا تغيب، وأن البحر لا يزال يحمل في جوفه ما يسد رمق الجائعين ويواسي قلوب المحاصرين.