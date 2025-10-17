صيادو غزة يصطادون حوتاً ضخماً طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة اعتراضات جماهيرية على تدريب بواتنج في بايرن ميونيخ بسبب إدانته السابقة من هو ''يوسف المداني'' صهر حسين بدر الدين الحوثي المطلوب لأمريكا والتحالف؟ سبوتيفاي تواصل الظهور على قمصان برشلونة حتى 2030 في صفقة رعاية موسعة حزب التضامن الوطني بمأرب يعلن عن تشكيلة هيكله القيادي والتنظيمي هل ستقوم موسكو بتسليم الأسد لدمشق؟ 5 دول وازنة تصدر بيانًا بشأن السلام والإستقرار السياسي والإقتصادي في اليمن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينال جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا قيادي حوثي يفجّر انتقادات داخلية: عمران تحت سلطة الفاسدين والشعب يموت من الجوع كل يوم
تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج فى الدوري الإسباني، ولقاء الأهلى ضد الشباب فى الدوري السعودي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الشرطة الكيني X الهلال أم درمان – الساعة 3 عصرا
الاتحاد المنستيري X شبيبة القبائل – الساعة 5 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال أوفييدو X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء X الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة 1 Thmanyah tv
الخلود X النجمة – الساعة 6:10 مساء على قناة 2 Thmanyah tv
الأهلي X الشباب – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
وادي دجلة X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1
المقاولون العرب X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2
غزل المحلة X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناةOn Sport 1
مواعيد مباريات الدوري المصري للمحترفين والقنوات الناقلة
ديروط X غزل كفر الدوار – الساعة 3:30 عصرا
لافيينا X بلدية المحلة – الساعة 3:30 عصرا على قناة On Sport 2
بروكسي X المنصورة – الساعة 3:30 عصرا