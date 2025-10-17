تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج فى الدوري الإسباني، ولقاء الأهلى ضد الشباب فى الدوري السعودي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الشرطة الكيني X الهلال أم درمان – الساعة 3 عصرا

الاتحاد المنستيري X شبيبة القبائل – الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة 1 Thmanyah tv

الخلود X النجمة – الساعة 6:10 مساء على قناة 2 Thmanyah tv

الأهلي X الشباب – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

وادي دجلة X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1

المقاولون العرب X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2

غزل المحلة X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناةOn Sport 1

مواعيد مباريات الدوري المصري للمحترفين والقنوات الناقلة

ديروط X غزل كفر الدوار – الساعة 3:30 عصرا

لافيينا X بلدية المحلة – الساعة 3:30 عصرا على قناة On Sport 2

بروكسي X المنصورة – الساعة 3:30 عصرا