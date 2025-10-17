من هو ''يوسف المداني'' صهر حسين بدر الدين الحوثي المطلوب لأمريكا والتحالف؟

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 468

أعلنت جماعة الحوثي تعيين القيادي البارز يوسف حسن إسماعيل المداني، المكنّى بـ"أبو حسين"، رئيساً لهيئة الأركان العامة لقواتها، خلفاً للقيادي محمد عبدالكريم الغماري الذي أعلنت الجماعة مقتله مع نجله وعدد من مرافقيه يوم الخميس، في غارات اسرائيلية يرجح أنها استهدفته في اغسطس الماضي.

المداني، الذي يُعد من أبرز القادة العسكريين المقربين من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ينحدر من محافظة حجة شمال غربي اليمن، لكنه نشأ في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، حيث تلقى تعليماً دينياً مبكراً وانخرط منذ شبابه في النشاط العقائدي والعسكري للجماعة.

ويُعرف يوسف المداني بصلاته الوثيقة بالقيادة العليا للحوثيين، إذ تربطه علاقة مصاهرة بعائلة مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، ما عزز مكانته داخل الدائرة المقربة من الزعيم الحالي.

كان المداني من أوائل من تلقوا تدريبات عسكرية وعقائدية في إيران ولبنان، وشارك في بناء التشكيلات العسكرية الأولى للجماعة قبل أكثر من عقدين، ليصبح لاحقاً أحد أبرز مهندسي قوتها الميدانية.

في عام 2017، عيّنته الجماعة قائداً لما يسمى المنطقة العسكرية الخامسة، التي تشمل محافظات الحديدة، حجة، ريمة، والمحويت، حيث يشرف على العمليات العسكرية والبحرية، بما في ذلك قوات خفر السواحل والدفاع الساحلي، وتصفه الجماعة بـ"حارس البحر الأحمر" لدوره في إدارة الهجمات البحرية وعمليات التهريب والتصنيع العسكري.

ويمتلك المداني نفوذاً واسعاً داخل البنية العسكرية والأمنية للحوثيين، إذ كان عضواً في اللجنة الأمنية والعسكرية العليا التي شكّلتها الجماعة عقب سيطرتها على صنعاء في فبراير 2015، ضمن ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري".

وتنتمي عائلة المداني إلى الدائرة الضيقة للحوثيين، إذ يتولى أشقاؤه مناصب حساسة في الحكومة غير المعترف بها؛ أبرزهم محمد المداني نائب رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية، وطه المداني الذي كان يوصف بمؤسس الجهاز الأمني للجماعة قبل مقتله عام 2017، إضافة إلى عقيل وعادل المداني اللذين يشغلان مواقع قيادية في وزارة الدفاع الحوثية.

يُعد يوسف المداني من القادة الحوثيين المطلوبين دولياً؛ فقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في مايو 2021، تبعتها عقوبات أممية من مجلس الأمن في ديسمبر من العام نفسه، بتهمة الإشراف على عمليات تهدد السلام والاستقرار في اليمن.

كما أدرجه التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن قائمة المطلوبين منذ أكتوبر 2017، ورصد مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض عليه، في حين أصدر القضاء العسكري في مأرب حكماً بإعدامه، ويخضع حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن.