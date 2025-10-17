حزب التضامن الوطني بمأرب يعلن عن تشكيلة هيكله القيادي والتنظيمي

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أعلن حزب التضامن الوطني – فرع محافظة مأرب عن تشكيلة الهيكل القيادي والتنظيمي للحزب وذلك عقب الاجتماع القيادي الدوري الأول للحزب المنعقد اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 وكانت التشكيلة على النحو التالي:

1- مهندس: عدنان احمد سيف الولص

رئيس الحزب فرع محافظة مأرب.

2- الشيخ محمد ناصر حسين طعيمان.

نائب رئيس الحزب فرع محافظة مأرب

3- مهندس: فيصل علي صالح البيحاني

امين عام الحزب فرع مأرب.

4-الشيخ: جارالله صالح محمد القردعي

رئيس الهيئة الشوروية.

5-عوض ناصر علي راكان

نائب رئيس هيئة الشوروية.

6- عبدالكافي عزي قائد

رئيس الدائرة السياسية

7- سلمان علي مبارك الاغبس

رئيس الدائرة الاجتماعية

8-عبدالحكيم مبارك احمد السيد

رئيس الدائرة التنظيمية

9-م/ احمد عبدربه ديمان العقيلي

رئيس دائرة التخطيط

10- حماس قايد محمد البكالي

رئيسة دائرة المرأة

11- ليلى علي المهندي

رئيس دائرة التعليم

12-عمار عبيد الوصابي

رئيس دائرة الاعلام والثقافة

13-عبدربه ناصر حسين القاضي

رئيس دائرة العلاقات

14-مهدي علي ناصر مفتاح

رئيس دائرة الرقابة والتفتيش

15- عبدالجليل صالح مسعد بحيبح

رئيس الدائرة القانونية.

16- محمد احمد شقمان الشريف

مسؤول الحزب بمديرية مأرب المدينة

17-قايد ناصر لمد العبيدي

مسؤول الحزب بمديرية مأرب الوادي

18- ياسين ناجي صالح الحنيشي

مسؤول الحزب بمديرية حريب

19- محمد عباد صالح طعيمان

مسؤول الحزب بمديرية صرواح

20- علي قاسم العجي سبولان

مسؤول الحزب بمديرية الجوبه

21- عبدالكافي محمد علي القانصي

مسؤول الحزب بمديرية بدبدة

22- خالد عبدالعزيز سلامة الشريف

مسؤول الفرع بمديرية مجزر

23- ماجد عبدالله محمد مفتاح

مسؤول الحزب بمديرية جبل مراد

24- ناجي علي التركي الطالبي

مسؤول الحزب بمديرية ماهلية

25- ناصر طالب قاسم ابوعشه

مسؤول الحزب بمديرية رحبه