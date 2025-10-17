صيادو غزة يصطادون حوتاً ضخماً طوله نحو 10 أمتار ووزنه قرابة 2 طن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة اعتراضات جماهيرية على تدريب بواتنج في بايرن ميونيخ بسبب إدانته السابقة من هو ''يوسف المداني'' صهر حسين بدر الدين الحوثي المطلوب لأمريكا والتحالف؟ سبوتيفاي تواصل الظهور على قمصان برشلونة حتى 2030 في صفقة رعاية موسعة حزب التضامن الوطني بمأرب يعلن عن تشكيلة هيكله القيادي والتنظيمي هل ستقوم موسكو بتسليم الأسد لدمشق؟ 5 دول وازنة تصدر بيانًا بشأن السلام والإستقرار السياسي والإقتصادي في اليمن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينال جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا قيادي حوثي يفجّر انتقادات داخلية: عمران تحت سلطة الفاسدين والشعب يموت من الجوع كل يوم
أعلن حزب التضامن الوطني – فرع محافظة مأرب عن تشكيلة الهيكل القيادي والتنظيمي للحزب وذلك عقب الاجتماع القيادي الدوري الأول للحزب المنعقد اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 وكانت التشكيلة على النحو التالي:
1- مهندس: عدنان احمد سيف الولص
رئيس الحزب فرع محافظة مأرب.
2- الشيخ محمد ناصر حسين طعيمان.
نائب رئيس الحزب فرع محافظة مأرب
3- مهندس: فيصل علي صالح البيحاني
امين عام الحزب فرع مأرب.
4-الشيخ: جارالله صالح محمد القردعي
رئيس الهيئة الشوروية.
5-عوض ناصر علي راكان
نائب رئيس هيئة الشوروية.
6- عبدالكافي عزي قائد
رئيس الدائرة السياسية
7- سلمان علي مبارك الاغبس
رئيس الدائرة الاجتماعية
8-عبدالحكيم مبارك احمد السيد
رئيس الدائرة التنظيمية
9-م/ احمد عبدربه ديمان العقيلي
رئيس دائرة التخطيط
10- حماس قايد محمد البكالي
رئيسة دائرة المرأة
11- ليلى علي المهندي
رئيس دائرة التعليم
12-عمار عبيد الوصابي
رئيس دائرة الاعلام والثقافة
13-عبدربه ناصر حسين القاضي
رئيس دائرة العلاقات
14-مهدي علي ناصر مفتاح
رئيس دائرة الرقابة والتفتيش
15- عبدالجليل صالح مسعد بحيبح
رئيس الدائرة القانونية.
16- محمد احمد شقمان الشريف
مسؤول الحزب بمديرية مأرب المدينة
17-قايد ناصر لمد العبيدي
مسؤول الحزب بمديرية مأرب الوادي
18- ياسين ناجي صالح الحنيشي
مسؤول الحزب بمديرية حريب
19- محمد عباد صالح طعيمان
مسؤول الحزب بمديرية صرواح
20- علي قاسم العجي سبولان
مسؤول الحزب بمديرية الجوبه
21- عبدالكافي محمد علي القانصي
مسؤول الحزب بمديرية بدبدة
22- خالد عبدالعزيز سلامة الشريف
مسؤول الفرع بمديرية مجزر
23- ماجد عبدالله محمد مفتاح
مسؤول الحزب بمديرية جبل مراد
24- ناجي علي التركي الطالبي
مسؤول الحزب بمديرية ماهلية
25- ناصر طالب قاسم ابوعشه
مسؤول الحزب بمديرية رحبه