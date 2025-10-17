5 دول وازنة تصدر بيانًا بشأن السلام والإستقرار السياسي والإقتصادي في اليمن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينال جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا قيادي حوثي يفجّر انتقادات داخلية: عمران تحت سلطة الفاسدين والشعب يموت من الجوع كل يوم أخطر اختراق استخباراتي إسرائيلي في قلب القيادة الحوثية.. تل أبيب تخترق الحلقة الأشد نفوذا تعز تحت قبضة المداهمات الحوثية: 19 معتقلًا في حملة جديدة بمديرية مقبنة الأمم المتحدة للجماعة الحوثية: موظفونا ليسوا جواسيس ولا إرهابيين رويترز: الحوثيون حركة تقمع الأصوات المعارضة وتستغل المساعدات الغذائية حزب التضامن الوطني بمأرب يعقد اجتماعه القيادي الأول ويعلن تشكيل الهكيل التنظيمي وانضمامه لمؤتمر مأرب الجامع. مجلس شباب الثورة السلمية بالمهرة يحتفي بالذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة مركز أبحاث أميركي يطالب بملاحقة زعيم الحوثيين دوليا
رحب سفراء عدد من الدول الراعية للسلام في اليمن بالرؤية التي قدمها رئيس الوزراء اليمني لتحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، مشيدين بجهوده في تعزيز الاستقرار المالي ودفع الإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً في مجالي إدارة الإنفاق وحشد الإيرادات، مجددين التزامهم المستمر بدعم رئيس الوزراء والحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.
وأصدر سفراء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية، بيانا، حول اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، والذي ناقش تطورات الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي، والمواقف الدولية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وأكد البيان الصادر عن السفراء التزامهم المستمر بدعم رئيس الوزراء والحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.
ورحب السفراء، بالرؤية التي طرحها رئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، مشيدين بجهوده في تعزيز الاستقرار المالي ودفع الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد المشاركون على الأهمية البالغة لوحدة الصف السياسي وتماسك الجبهة الوطنية.
وجدد الاجتماع التأكيد على متانة شراكة رئيس الوزراء مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين، وترسيخ الأهداف المشتركة الداعمة لمسار السلام والأمن والاستقرار في اليمن ".
من جانبه أكد رئيس الوزراء التزامه والتزام حكومته بتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني.