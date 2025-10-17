الاتحاد السعودي لكرة القدم ينال جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 157

فاز الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس 16 أكتوبر 2025، بجائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا لعام 2025، وذلك خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025 المقدمة من "نيوم"، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية ونجوم اللعبة في القارة.

وتسلّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا خلال الحفل.

السعودي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى

وجاءت إقامة الحفل- الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى- احتفاءً بإنجازات لاعبي ولاعبات آسيا خلال الموسم الكروي 2024 - 2025، إذ كَرَّم المتميزين ضمن 20 فئة مختلفة في النسخة التاسعة والعشرين من الحدث القاري الأبرز، المعروف سابقًا باسم الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما سلّط الحفل الضوء على أبرز النجاحات التي تحققت خلال الموسم الماضي، وفي مقدمتها إطلاق النسخة المطوّرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والانطلاقة التاريخية لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، إلى جانب تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية على جهودها في تطوير اللعبة، وتقديم جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز، التي تُمنح هذا العام للمرة الأولى.

سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا

كما فاز قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، التي تنافس عليها إلى جانب الدوسري، كل من: عارف أيمن حنبي، وأكرم عفيف، فيما ضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في آسيا كلًا من: هولي مكنمارا، ووانغ شوانغ، وهانا تاكاهاتشي.

وسيُعلن خلال الحفل عن الفائزين في عدد من الفئات الأخرى، من بينها، أفضل لاعب شاب في آسيا، وأفضل لاعبة شابة في آسيا، وأفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، وأفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، والجوائز الخاصة بالحكام.