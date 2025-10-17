5 دول وازنة تصدر بيانًا بشأن السلام والإستقرار السياسي والإقتصادي في اليمن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينال جائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا قيادي حوثي يفجّر انتقادات داخلية: عمران تحت سلطة الفاسدين والشعب يموت من الجوع كل يوم أخطر اختراق استخباراتي إسرائيلي في قلب القيادة الحوثية.. تل أبيب تخترق الحلقة الأشد نفوذا تعز تحت قبضة المداهمات الحوثية: 19 معتقلًا في حملة جديدة بمديرية مقبنة الأمم المتحدة للجماعة الحوثية: موظفونا ليسوا جواسيس ولا إرهابيين رويترز: الحوثيون حركة تقمع الأصوات المعارضة وتستغل المساعدات الغذائية حزب التضامن الوطني بمأرب يعقد اجتماعه القيادي الأول ويعلن تشكيل الهكيل التنظيمي وانضمامه لمؤتمر مأرب الجامع. مجلس شباب الثورة السلمية بالمهرة يحتفي بالذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة مركز أبحاث أميركي يطالب بملاحقة زعيم الحوثيين دوليا
فجّر عضو اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في محافظة عمران، عصام علي صالح العنوة، موجة من الانتقادات الحادة ضد قيادات جماعته، متّهماً إياهم برعاية الفساد والظلم في المحافظة، ومؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن بلغ مستويات كارثية.
وفي فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك تابعة موقع مأرب برس قال العنوة إن محافظة عمران "أصبحت مأوى ومرتعاً لكل الفاسدين والظالمين"، مشيراً إلى أن ذلك يتم "برعاية مباشرة من قيادات المليشيا"، على حد تعبيره.
واتّهم العنوة محافظ المحافظة، فيصل جعمان، بالفساد، قائلاً: "هناك من يحميه ويحمي الفاسدين والظلمة"، مضيفاً: "١١ سنة ونحن نتحجج بالعدوان، وهو عذر كاذب وغير صحيح".
كما وجّه انتقادات مباشرة لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قائلاً إن "الظلم اليوم مستشري في كل مكان وبرعاية رسمية منه"، مشدداً على أن "الشعب يموت من الجوع كل يوم".
ويُعد عصام علي العنوة من أبرز الوجاهات المحلية التي انضمت إلى جماعة الحوثي في محافظة عمران مطلع العام 2014، وينتمي إلى مديرية خمر شمالي المحافظة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه مؤشرات التململ الداخلي داخل صفوف الجماعة، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق في مناطق سيطرتها.