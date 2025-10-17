قيادي حوثي يفجّر انتقادات داخلية: عمران تحت سلطة الفاسدين والشعب يموت من الجوع كل يوم

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 297

فجّر عضو اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في محافظة عمران، عصام علي صالح العنوة، موجة من الانتقادات الحادة ضد قيادات جماعته، متّهماً إياهم برعاية الفساد والظلم في المحافظة، ومؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن بلغ مستويات كارثية.

وفي فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك تابعة موقع مأرب برس قال العنوة إن محافظة عمران "أصبحت مأوى ومرتعاً لكل الفاسدين والظالمين"، مشيراً إلى أن ذلك يتم "برعاية مباشرة من قيادات المليشيا"، على حد تعبيره.

واتّهم العنوة محافظ المحافظة، فيصل جعمان، بالفساد، قائلاً: "هناك من يحميه ويحمي الفاسدين والظلمة"، مضيفاً: "١١ سنة ونحن نتحجج بالعدوان، وهو عذر كاذب وغير صحيح".

كما وجّه انتقادات مباشرة لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قائلاً إن "الظلم اليوم مستشري في كل مكان وبرعاية رسمية منه"، مشدداً على أن "الشعب يموت من الجوع كل يوم".

ويُعد عصام علي العنوة من أبرز الوجاهات المحلية التي انضمت إلى جماعة الحوثي في محافظة عمران مطلع العام 2014، وينتمي إلى مديرية خمر شمالي المحافظة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه مؤشرات التململ الداخلي داخل صفوف الجماعة، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق في مناطق سيطرتها.