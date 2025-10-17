الأمم المتحدة ترد على اتهامات عبدالملك الحوثي

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت الأمم المتحدة، رفضها القاطع لأي اتهامات من قبل المليشيات الحوثية، بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، بشأن التطورات المتصلة بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وعبر المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال تصريحات صحافية، عن قلق وإنزعاج المنظمة الشديد إزاء هذه الإتهامات المغرضة الصادرة عن الحوثيين بما فيها وصفهم موظفي الأمم المتحدة بـ "الجواسيس والإرهابيين".

وحذر ستيفان دوجاريك، من أن هذه الإتهامات تعرض حياة موظفي الأمم المتحدة في كل مكان للخطر..مؤكداً إن هذا أمر غير مقبول، وأن الأمم المتحدة ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 53 من زملائه الدوليين، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن بعضهم محتجز لسنوات دون السماح بأي اتصال معهم.

وهاجم عبدالملك الحوثي، المنظمات الإنسانية والأممية العاملة في اليمن، متهماً إياها بالعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وتنفيذ أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإغاثي.

وفي خطاب متلفز اتّسم بحدة اللهجة وكثرة الاتهامات، زعم الحوثي أن جماعته تمتلك "أدلة دامغة ومعلومات قاطعة" تُثبت تورط موظفين في منظمات أممية بعمليات رصد واستهداف داخل البلاد.

وادعى أن "خلية تجسسية" مرتبطة ببرنامج الأغذية العالمي كانت – بحسب وصفه – وراء عملية استهداف اجتماع حكومته في صنعاء، مشيراً إلى أن مسؤول الأمن والسلامة في البرنامج يقود تلك الخلية، وأنها كانت "تواكب تنفيذ الجريمة وتقدم تقارير مباشرة للعدو الإسرائيلي".

وأضاف الحوثي: "نحن على ثقة تامة من الحقائق المتعلقة بالخلايا المنتسبة للمنظمات، ونمتلك الأدلة عليها"، معتبرًا ما وصفه بـ"الضجة الإعلامية حول اعتقال موظفي المنظمات" محاولةً لتبرئة "مجرمين يعملون تحت غطاء العمل الإنساني".

كما اتهم الأمم المتحدة ومنظماتها بالتواطؤ مع ما سماه "المشروع الأمريكي والإسرائيلي"، متحدثًا عن "تغاضي تلك المنظمات عن الاختراق الأمني الخطير في صفوفها"، في إشارة إلى العاملين المحليين الذين اعتقلتهم جماعته خلال الأسابيع الماضية.