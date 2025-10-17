الأمم المتحدة ترد على اتهامات عبدالملك الحوثي تعز تحت قبضة المداهمات الحوثية: 19 معتقلًا في حملة جديدة بمديرية مقبنة الأمم المتحدة للجماعة الحوثية: موظفونا ليسوا جواسيس ولا إرهابيين رويترز: الحوثيون حركة تقمع الأصوات المعارضة وتستغل المساعدات الغذائية حزب التضامن الوطني بمأرب يعقد اجتماعه القيادي الأول ويعلن تشكيل الهكيل التنظيمي وانضمامه لمؤتمر مأرب الجامع. مجلس شباب الثورة السلمية بالمهرة يحتفي بالذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة مركز أبحاث أميركي يطالب بملاحقة زعيم الحوثيين دوليا أربعة آلاف طالبة في مأرب تحتفي بثورتي سبتمبر وأكتوبر ويجددن العهد للثورة والجمهورية ورفضاً لعودة الكهنوت عبدالملك الحوثي يمهّد لحرب داخلية تستهدف المدنيين بالاعتقالات والقمع والسجون تحت مسمى حرب «الجواسيس» تحذير عاجل من تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في محطات السيارات.. مخالفة قد تؤدي إلى كوراث
في تصعيد جديد لانتهاكاتها بحق المدنيين، نفذت ميليشيا الحوثي، يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية حاضية بمديرية مقبنة غرب تعز، ضمن سلسلة حملات قمع بدأت منذ مايو الماضي.
وبحسب مصادر محلية، اقتحم مسلحو الجماعة منازل المواطنين مستخدمين خمسة أطقم عسكرية، واختطفوا ما لا يقل عن 19 شخصًا من أبناء القرية، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي.
وأكدت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن المعتقلين نُقلوا إلى جهة مجهولة دون الكشف عن أسباب احتجازهم أو أماكن وجودهم، وسط مخاوف متزايدة من تعرضهم لانتهاكات جسيمة.