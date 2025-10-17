تعز تحت قبضة المداهمات الحوثية: 19 معتقلًا في حملة جديدة بمديرية مقبنة

الجمعة 17 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في تصعيد جديد لانتهاكاتها بحق المدنيين، نفذت ميليشيا الحوثي، يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية حاضية بمديرية مقبنة غرب تعز، ضمن سلسلة حملات قمع بدأت منذ مايو الماضي.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم مسلحو الجماعة منازل المواطنين مستخدمين خمسة أطقم عسكرية، واختطفوا ما لا يقل عن 19 شخصًا من أبناء القرية، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي.

وأكدت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن المعتقلين نُقلوا إلى جهة مجهولة دون الكشف عن أسباب احتجازهم أو أماكن وجودهم، وسط مخاوف متزايدة من تعرضهم لانتهاكات جسيمة.