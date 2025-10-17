رويترز: الحوثيون حركة تقمع الأصوات المعارضة وتستغل المساعدات الغذائية حزب التضامن الوطني بمأرب يعقد اجتماعه القيادي الأول ويعلن تشكيل الهكيل التنظيمي وانضمامه لمؤتمر مأرب الجامع. مجلس شباب الثورة السلمية بالمهرة يحتفي بالذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة مركز أبحاث أميركي يطالب بملاحقة زعيم الحوثيين دوليا أربعة آلاف طالبة في مأرب تحتفي بثورتي سبتمبر وأكتوبر ويجددن العهد للثورة والجمهورية ورفضاً لعودة الكهنوت عبدالملك الحوثي يمهّد لحرب داخلية تستهدف المدنيين بالاعتقالات والقمع والسجون تحت مسمى حرب «الجواسيس» تحذير عاجل من تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في محطات السيارات.. مخالفة قد تؤدي إلى كوراث لقاء النجف يعيد خلط أوراق الانتخابات العراقية: الصدر يلوّح بالشارع والسيستاني في قلب الحدث عدن تستقبل سفراء خمس دول... والعليمي يضعهم أمام تحديات اليمن ومآلات الإقليم الدوري الإسباني يغادر إسبانيا لأول مرة... ومباراة في ميامي تكريماً للمشجعين حول العال
في مقابلات مع عدد من اليمنيين الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في هذا البلد المنقسم، وصفوا الحوثيين بأنهم حركة مسلحة تقمع الأصوات المعارضة، وتدفع الناس إلى حافة الجوع، وتستغل المساعدات الغذائية الدولية لإكراه الآباء على تسليم أطفالهم للقتال في صفوفها.
قال عبدالسلام، وهو مزارع في السابعة والثلاثين من عمره يعيش في مخيم للنازحين في اليمن بعد فراره من مناطق سيطرة الحوثيين "الناس بين المر والأمر منه... يخيروك إما تكون معنا وتاخد سلة (طعام) تسد الجوع أو لا، ويكون الخيار صعب".
كحال كثيرين ممن تحدثت رويترز إليهم، طلب عبدالسلام الاكتفاء بذكر اسمه الأول، قائلا إن أفرادا من عائلته ما زالوا يعيشون تحت حكم الحوثيين.
وتكشف هذه المقابلات مع مدنيين يمنيين وعشرات من موظفي الإغاثة، إلى جانب مراجعة وثائق داخلية لوكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، كيف يحافظ الحوثيون على قبضتهم الحديدية: يفرضون طيفا واسعا من الضرائب على سكان فقراء، ويتلاعبون بنظام المساعدات الدولية، ويسجنون المئات، وفق رويترز.
كما تعرضت منظمات حقوق الإنسان والإغاثة لموجات من الاعتقالات، ففي أواخر أغسطس، قال برنامج الأغذية العالمي إن 15 موظفا اعتقلوا عقب اقتحام سلطات الحوثيين مكاتب المنظمة في العاصمة صنعاء، ليرتفع عدد موظفي الإغاثة المحتجزين حاليا إلى 53.