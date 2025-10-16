حزب التضامن الوطني بمأرب يعقد اجتماعه القيادي الأول ويعلن تشكيل الهكيل التنظيمي وانضمامه لمؤتمر مأرب الجامع.

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

عقد حزب التضامن الوطني – فرع محافظة مأرب مساء اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025م اجتماعه القيادي والدوري الأول برئاسة المهندس عدنان الولص – رئيس الفرع، وبحضور قيادات وأعضاء الحزب من مختلف مديريات المحافظة والذين يمثلون نخبة من الأكاديميين والسياسيين والشخصيات القبلية #والحقوقيين والإعلاميين والقيادات النسوية.

وفي كلمته الافتتاحية رحب المهندس عدنان الولص بالحضور مشيدًا بدعم واهتمام القيادة السياسية للحزب ممثلة برئيس الحزب المهندس عبدالله النعماني ومؤكدًا أهمية تفعيل الدور التنظيمي والسياسي للحزب في محافظة مأرب بما يسهم في تعزيز العمل الوطني والحزبي.

كما عبر الولص عن دعم الحزب لجهود الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والأمن في حماية مكتسبات الوطن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي.

وأشاد الولص بدور السلطة المحلية بمحافظة مأرب بقيادة الشيخ اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي -محافظ مأرب في دعم القوى والأحزاب السياسية، وتهيئة بيئة ديمقراطية تضمن حرية الرأي والتعبير وتعزز قيم الشراكة والعمل المؤسسي كما اشار الولص الاعتزاز بالعمل الوطني والسياسي الى جانب الاحزاب والقوى السياسية في مأرب موكدا انها جسدت الولاء الوطني الصادق من خلال مواقفهم الشجاعة والوطنية في احلك الظروف والمنعطفات التي مر بها الوطن نتيجة الانقلاب الحوثي والمؤامرات على الوطن وهويته الثقافية والعروبية.

من جانبه، ألقى عبدالكافي عبيد – رئيس الدائرة السياسية، كلمة تناول فيها نبذة عن رؤية الحزب وأهدافه ورسالة العمل الوطني التي يتبناها ومواقف الحزب الوطنية والسياسية.

كما شارك عبر تقنية “الزوم” من العاصمة السعودية الرياض رئيس الحزب المهندس عبدالله النعماني الذي عبّر عن سعادته بانعقاد الاجتماع القيادي الأول في مأرب، مشيدًا بدور فرع الحزب في المحافظة ونشاطه التنظيمي المتنامي.

وأكد النعماني أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تعزيز الصف الوطني وتوحيد الجهود السياسية لدعم مجلس القيادة الرئاسي مشيدًا بدور مأرب وقواها السياسية والقبلية في دعم الشرعية ومؤسسات الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري كما ثمّن دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة اليمن لاستعادة دولته وبناء مؤسساتها.

وفي سياق الاجتماع ألقت الأستاذة حماس البكالي كلمة عن القطاع النسوي في الحزب تحدثت فيها عن أهمية دور المرأة في النضال الوطني ومساندة المقاومة والشرعية وما تعانيه المرأة اليمنية من انتهاكات تمارسها مليشيا الحوثي بحقها من اختطافات واعتقالات مؤكدة استمرار المرأة في أداء دورها الوطني والحقوقي.

كما ألقى الشيخ قايد لمد العبيدي – مسؤول الحزب في مديرية الوادي كلمة أكد فيها أهمية العمل السياسي والشراكة الوطنية لتعزيز اللحمة الداخلية ودعم صف الشرعية ومساندة الجيش والأمن في معركة استعادة الدولة وثمن دور ودعم قيادة المحافظة والأحزاب في مهامهم الوطنية المشرفة.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة تشكيل الهيكل التنظيمي والقيادي لفرع الحزب في محافظة مأرب وبعد مشاورات موسعة بين القيادة والأعضاء تم إقرار التشكيل الجديد للحزب فرع مأرب.

ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز الأداء الحزبي والسياسي والوطني في مأرب وترسيخ العمل المؤسسي داخل الحزب بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس كل ذلك التطور في المشهد السياسي والحقوقي والإعلامي في مأرب حيث بلغ العمل السياسي والحزبي مراحل متقدمة من الحرية والممارسة الناضجة في ظل انسجام نموذجي بين مختلف القوى السياسية والسلطات المحلية ما أسهم في تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.

وفي ختام الاجتماع أقرّ الحزب البيان الختامي الذي تضمّن أبرز القضايا والمخرجات والمواقف الوطنية الثابته للحزب واشاد بالدور الايجابي للأحزاب والسلطة المحلية في مأرب في ترحيبهم وتعاونهم مع حزب التضامن الوطني منذ إعلان فتح فرع له في مأرب، كما اعلن حزب التضامن الوطني يمأرب انضمامه رسميا إلى مؤتمر مأرب الجامع باعتباره مظلة وطنية جامعة تمثل صوت أبناء المحافظة في التوافق والعمل المشترك ودعم ومساندة الشرعية ومؤسساتها الوطنية.

كما أشاد البيان بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ووقوفه إلى جانب شرعيته الدستورية واستعادة دولته وبناء يمن جديد قائم على العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد وفق مخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا البيان التزام الحزب بمواصلة نضاله الوطني إلى جانب كل القوى السياسية الداعمة لاستعادة الدولة وبناء يمن اتحادي آمن ومستقر، شارك في الاجتماع والفعالية الحزبية عدد من الصحفيين والإعلاميين بالإضافة إلى ممثلي العديد من القنوات الفضائية ومراسلي المواقع الإخبارية والصحف.