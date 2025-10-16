مجلس شباب الثورة السلمية بالمهرة يحتفي بالذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

أقام مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة المهرة، اليوم الخميس، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد ممثل مجلس شباب الثورة بالمحافظة عارف الاثنين، أن المجلس يحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة تأكيدًا لتمسكه بأهداف الثورة، وتجديدًا للعهد على الوفاء لدماء الشهداء ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية.

وقال الاثنين: "لن نسمح بتمزيق اليمن ولا بتشطيره ولا بإعادته إلى عهود الظلام والتسلط والكهنوت، فاليمن وطن واحد لا يتجزأ، وإن تعددت أقاليمه، فهو موحد في الهوية والمصير.

وأضاف نحن نؤمن بيمن اتحادي جديد، يقوم على العدالة والمساواة، وتوزيع عادل للسلطة والثروة، يحترم الجميع ويضمن لكل إقليم حقه ومكانته في إطار الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة."

وأشار إلى أن ثورة أكتوبر ستظل متجددة في ضمير الأجيال، وأن مسؤولية حماية مكتسباتها تقع اليوم على عاتق الشباب، من خلال الوعي والعمل ومواجهة مشاريع الفوضى والتبعية التي تسعى لإغراق الوطن في الصراعات والانقسامات.

وأضاف: "نحن شباب الثورة السلمية في المهرة نمد أيدينا لكل الأحرار في عموم الوطن، لنعمل معًا من أجل يمنٍ يسوده السلام والعدل، يمنٍ يتسع للجميع، ديمقراطي اتحادي، يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن."

من جانبه أكدت ممثلة المرأة في مجلس شباب الثورة بالمحافظة مريم الراشدي أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر شكّلت تحولاً تاريخياً في مسيرة اليمنيين، إذ فجّرت إرادة الإنسان اليمني في وجه الاستعمار، وصنعت فجر الحرية والاستقلال، لتعلن ميلاد وطنٍ سيدٍ على أرضه وحرٍّ في قراره.

وقالت إن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تمثل محطة فخر واعتزاز لكل اليمنيين، حيث يستحضر فيها أبناء الوطن تضحيات الأبطال والثوار الذين قدّموا أرواحهم فداءً للحرية والكرامة، مؤكدة أن دماء الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال طريق العزة والبناء.

وأشارت إلى أن المرأة اليمنية كانت حاضرةً بقوة في مسيرة الثورة منذ انطلاقتها، إذ شاركت في ميادين النضال إلى جانب الرجل، فحملت السلاح، وداوت الجرحى، وخبأت الثوار، وربّت جيلاً من الأحرار، لتغدو رمزاً للصبر والعزيمة والإيمان بالوطن.

وأضافت أن المرأة اليوم تواصل مسيرتها النضالية بالكلمة والموقف والوعي، وتسهم في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية، مشددة على أن اليمن لن ينهض إلا بتكاتف جميع أبنائه وبناء دولة اتحادية عادلة تقوم على المساواة والمواطنة المتساوية.

وأكدت أن نساء المهرة ونساء اليمن كافة يجددن العهد بالحفاظ على مبادئ الثورة والوحدة، والدفاع عن اليمن ضد مشاريع التمزيق والتبعية، والعمل من أجل مستقبلٍ اتحاديٍّ تسوده العدالة والمشاركة السياسية والتنمية المستدامة.

وتضمن الحفل فقرات فنية جسّدت روح الثورة وأبرزت قيم الحرية والنضال والوحدة الوطنية، مستحضرةً تضحيات أبطال الثوار ومدى تربط ثورتي سبتمبر وأكتوبر في وحدة الكفاح الوطني