مركز أبحاث أميركي يطالب بملاحقة زعيم الحوثيين دوليا

دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث أمريكي متخصص في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مقال تحليلي نشرته الباحثة "بريجيت تومي"، إلى إعادة تصنيف زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، كـ"إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، مشيرة إلى أنه "سقط من قائمة التصنيفات الإرهابية" في أعقاب قرارات متناقضة للإدارات الأميركية المتعاقبة.



وقالت تومي إن عبد الملك الحوثي يقود الجماعة منذ أكثر من عقد، وقد أشرف على تنفيذ أكثر من 1800 عملية استهدفت إسرائيل، والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى القوات الأميركية وشركائها، مما أسفر عن مقتل بحارة واحتجاز عشرات الرهائن من سفن مختلفة، بينها غالاكسي ليدر وإيترنيتي سي.



وأضافت الكاتبة أن الحوثي كان قد أُدرج على قائمة الإرهاب الأميركية عام 2021 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه شُطب من القائمة عندما رفعت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيف الجماعة بدعوى تسهيل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها.

ومع تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أعادت إدارة بايدن إدراج الجماعة على لائحة الإرهاب في 2024، من دون أن تشمل الزعيم عبد الملك الحوثي نفسه.



ودعت تومي الإدارة الأميركية إلى "إعادة إدراج عبد الملك الحوثي في قائمة الإرهابيين العالميين"، معتبرة أن ذلك "سيمنح الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأميركية أدوات أوسع لتجفيف مصادر تمويل الجماعة، ويشجع الحلفاء الدوليين على اتخاذ خطوات مماثلة ضد قادة الحوثيين".



وختمت الباحثة بالقول إن استهداف قيادة الجماعة يبعث برسالة واضحة مفادها أن واشنطن وشركاءها سيواصلون ملاحقة الحوثيين حتى يتوقفوا عن أنشطتهم الإرهابية في البحر الأحمر والمنطقة.