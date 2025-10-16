أربعة آلاف طالبة في مأرب تحتفي بثورتي سبتمبر وأكتوبر ويجددن العهد للثورة والجمهورية ورفضاً لعودة الكهنوت

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اقيم بمدرسة اروى الاساسية الثانوية للبنات بمحافظة مأرب، اليوم، حفلاً كرنفالياً وفنياً وخطابياً وشاركت في تنفيذه نحو 4 الاف طالبة، ونظمته ادارة المدرسة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر المجيدة، و14 اكتوبر الخالدة.

وتضمن العرض الكرنفالي، بحضور نائب رئيس جامعة اقليم سبأ، وعدد من مدراء العموم بالمحافظة، والمكتب التنفيذي بمديرية المدينة، والشخصيات الاجتماعية، لوحات وطنية وابداعية، ابرزت الدور الحيوي والاساسي للمؤسسات التعليمية والتربوية في تنشئة الاجيال على حب الوطن، وغرس قيم واهداف الثورة، والجمهورية، وتعزيز الولاء الوطني والهوية اليمنية، وتكريس المعرفة لدى الاجيال بالقيمة الانسانية العظيمة للثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر، وتحرير الانسان اليمني من الكهنوت الامامي السلالي والاستبداد الاستعماري، وما حققته من انجازات للوطن والانسان، ودور الاجيال في استكمال اهدافها وتحصينها، والقضاء على مخلفات الامامة التي تحاول العودة من جديد اليوم بثوب مليشيات الحوثي الارهابية.

وعبرت اللوحة الكرنفالية الاولى، عن حب الوطن، وتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد الوطن والثورة والجمهورية، واعتزاز الاجيال بالثورة وعملها الوطني.

فيما جسدت اللوحة الثانية، التي رفعت صور واسماء الثوار وتضحياتهم من اجل انقاذ الامة اليمنية من الامامة والاستعمار، لينعم الاجيال بالحرية والكرامة وخيرات الوطن، الى جانب صور بدءاً بثورة 1948م ثم 1955م ثم 26 سبتمبر 1962م التي اجتثت الكهنوت الامامي في شمال الوطن، وثورة 14 اكتوبر عام 1963م في جنوب الوطن التي حررت جنوب الوطن من الاستعمار، ومدى وحدة صف الثوار في شمال الوطن وجنوبه لإنجاز الثورتين، الى جانب صور لعينات رمزية من القيادات اليمنية التي واصلت درب الثوار للدفاع عن الثورة والجمهورية ضد مخلفات الامامة الكهنوتية ممثلة بمليشيا الحوثي السلالية الارهابية، وواجب الاجيال الوفاء لدماء قوافل الثوار والحفاظ على الثورة والجمهورية ومنجزاتها الوطنية.

وجسدت لوحة كرنفالية اخرى، ما حققته الثورة اليمنية من مكتسبات للمرأة اليمنية، وعزة ورفعة، واصبحت مشاركة في كافة مناحي الحياة، وتتبوأ اعلى المناصب، بعد ان مكنتها من التعليم والتطوير والتدريب والحرية والكرامة.

كما رسمت الطالبات، لوحات فنية كتبت خلالها اسماء الثورة 26 سبتمبر، و14 اكتوبر، وعهدهن بمواصلة حمل مشعل الثورة والحرية ونور العلم والمعرفة للدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية وبنائه وتطوره، وتحصينه من مخلفات الامامة والاستعمار.

وشهد الحفل، تقديم الطالبات للعديد من الاغاني الوطنية والثورية والاناشيد التي الهبت الحماس الثوري للجماهير، وجيشت في نفوسهم حب الوطن والثورة والجمهورية، ووعيهم بعظمتها ومبادئها وانجازاتها، وقدمت اسكتشات فنية معبرة عن مخاضات الثورة التي شارك في الدفاع عنها كافة شرائح المواطنين من المثقف الى الفلاح، وما واجهوه من قمع وبطش من قبل الكهنوت الامامي والاستعمار البريطاني حتى تم صناعة فجر الثورة في 26 سبتمبر و14 اكتوبر.

واختتمت الطالبات عروضهن بعرض لوحة فنية جسدت فيها ما كرسته الكهنوت والامامة في صفوف الشعب من فقر وجهل وعزلة ومرض وفرقة وذلة وعبودية، حتى جاء مشعل الثورة المباركة ليحرقها جميعاً ويبقى متقداً مشعلاً للثورة والحرية والكرامة، ومشعلاً للعلم ونور للمعرفة يضئ دروب التطور والتقدم للوطن والرفاه للشعب.

وكان مدير عام مديرية المدينة محمد بن جلال، قد القى كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، لادارة المدرسة والمعلمات والطالبات بمناسبة حلول الاعياد الوطنية لثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر التي جسدت روح التضحية والفداء من أجل الحرية والاستقلال.

واشاد بأداء طالبات المدرسة الكرنفالي والفني الذي قدمنه في الحفل وعكس مدى قدراتهن وابداعاتهن في تنفيذ مختلف الانشطة الكرنفالية والثقافية، ووعيهن العميق بقضايا وطنهن وبعظمة الثورة واهدافها ومبادئها، وايمانهن العميق بدورهن الوطني في استمرار شعلة الثورة متوهجة لنهضة الوطن، بالعلم والايمان والعمل وتربية الاجيال وصقل المهارات وصناعة الوعي، وتحصين العقول ومواجهة التحديات والاعداء الذين يستهدفون الوطن والثورة والوحدة والجمهورية من مخلفات الامامة والاستعمار.

واشار بن جلال الى ان هذا الابداع يبين الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة المدرسة والمعلمات فيها، في تعزيز حب الوطن، والهوية الوطنية لدى الاجيال، وغرس قيم الثورة والجمهورية واهداف الثورة، واهميتها، وعظمتها والمكاسب التي حققتها، انطلاقا من الدور الوطني للمؤسسات التعليمية والتربوية في تنشئة الاجيال.

وفي كلمة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، القاها احمد العبادي، اشاد فيها بما شاهده من اداء متميز للطالبات يعكس الجهود الكبيرة لإدارة المدرسة والمعلمات في اعداد الطالبات وغرس حب الوطن، وتجسيدها في اقامة المناشط والفعاليات الوطنية..مشيداً بمستوى الاعداد والتنظيم للاحتفال واللوحات الكرنفالية والفقرات الفنية التي قدمتها الطالبات بحب وايمان عميق بالوطن والثورة والجمهورية، وابداع منقطع النظير ما يجعل المدرسة صرحا علميا متميزا في المحافظة يدرك رسالته التعليمية والوطنية.

من جانبها مديرة المدرسة، رشا العبسي اكدت في كلمتها اعتزاز ادارة مدرسة اروى والمعلمات والطالبات بالثورة واهدافها..مشددة على ان الجميع مسؤول عن غرس معاني الوفاء وحب الوطن وروح التضحية والبذل في نفوس الأجيال، حتى يستمر العطاء وتتحقق الغايات التي ناضل من اجلها الأحرار.

وعقب الاحتفال زار مدير عام المديرية ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية محمد مارش، وعدد من مدراء العموم، خيمة الموروث الشعبي المقامة على هامش الاحتفال، والتي تبرز ما تتميز الحياة الاجتماعية في محافظة مأرب، وخيمة اخرى يعرض ما تتميز به المحافظات اليمنية من تنوع في الاكلات الشعبية وخصوصية كل محافظة.