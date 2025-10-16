تحذير عاجل من تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في محطات السيارات.. مخالفة قد تؤدي إلى كوراث

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

حذّرت الشركة اليمنية للغاز – منشأة تعبئة مأرب، في تعميم رسمي، المواطنين من القيام بتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في محطات تعبئة سيارات الغاز، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات، نظراً لاختلاف المواصفات الفنية بين خزان السيارات وأسطوانات الغاز المنزلية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة اليمنية للغاز وصل موقع مأرب برس نسخة منه "أن محطات وقود السيارات مصممة لتعبئة خزانات سيارات الغاز المزودة بوسائل أمان خاصة تختلف كلياً عن الأسطوانات المنزلية، مشيراً إلى أن تعبئة الأسطوانات من تلك المحطات قد تؤدي إلى خطر الانفجار أو الحرائق نتيجة تعرض الأسطوانة لضغط مرتفع يفوق طاقتها.

وبيّن أن أغلب محطات السيارات العاملة بالغاز لا تطبق بروتوكولات الأمان المطلوبة، مثل فحص الوزن الدقيق أو التأكد من صلاحية الأسطوانة، ولا يمتلك العاملون فيها التدريب الكافي للتعامل مع أسطوانات الغاز المنزلية، ما يجعل استخدامها في هذا السياق سلوكاً بالغ الخطورة.

وأكدت منشأة مأرب للغاز على ضرورة الالتزام بتعبئة الأسطوانات فقط من المنشأة الرسمية، وفحصها بشكل دوري للتأكد من سلامتها وعدم وجود تسريب، محذّرة من استخدام أي مصدر للنار أو الكهرباء عند الاشتباه بتسرب الغاز، مع ضرورة تهوية المكان جيدًا فوراً.

واختتمت المنشأة بيانها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين مسؤولية وطنية وأخلاقية، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بإجراءات الأمان، وعدم التهاون أو الاستهتار في التعامل مع الغاز المنزلي، تجنباً لوقوع الكوارث وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.