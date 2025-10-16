تحذير عاجل من تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في محطات السيارات.. مخالفة قد تؤدي إلى كوراث لقاء النجف يعيد خلط أوراق الانتخابات العراقية: الصدر يلوّح بالشارع والسيستاني في قلب الحدث عدن تستقبل سفراء خمس دول... والعليمي يضعهم أمام تحديات اليمن ومآلات الإقليم الدوري الإسباني يغادر إسبانيا لأول مرة... ومباراة في ميامي تكريماً للمشجعين حول العال المغرب تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب منظمة دولية تعتمد قراراً يمنياً لحماية التعليم والتراث والإعلام في زمن الحرب عاجل.. الحوثيون يعلنون مقتل محمد الغماري رئيس هيئة الأركان التابعة لهم السلطة تتآكل من الداخل: صراع الاجنحة داخل الحركة الحوثية.. خلافات النفوذ والسيطرة داخل معسكر عبد الملك الحوثي.. تشظي جناح صعدة.. حصري أوكرانيا تحترق… هجوم روسي ب 300 مسيرة و37 صاروخا يوقف إنتاج للغاز بأوكرانيا الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية
تسلّم الرئيس رشاد العليمي اليوم الخميس بقصر المعاشيق أوراق اعتماد سفراء خمس دول دفعة واحدة: مصر، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، موريتانيا، والبرازيل. اللقاءات التي تلت مراسم الاعتماد لم تكن مجرد مجاملات، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة.
العليمي رحّب بالسفراء الجدد، مؤكداً أن الحكومة ستوفر لهم كل ما يلزم لأداء مهامهم، مشيداً بمواقف بلدانهم الداعمة للشرعية اليمنية. لكنه لم يكتف بالترحيب، بل وضعهم أمام صورة كاملة للمشهد اليمني: إصلاحات اقتصادية وسط حرب، جهود حكومية رغم التحديات، ومليشيات مدعومة من إيران تواصل تقويض الاستقرار.
الحديث امتد إلى غزة، حيث أثنى العليمي على الوساطة المصرية والقطرية والسعودية والأميركية في وقف إطلاق النار، مشدداً على أن السلام الحقيقي يبدأ من إنهاء الإرهاب والمشاريع التوسعية في المنطقة.
واكد الرئيس، أن السلام المستدام في المنطقة، سيظل مرهوناً بإنهاء بؤر الإرهاب والمشاريع التوسعية التي تهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم، داعياً المجتمع الدولي في هذا السياق إلى الالتحاق بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، وتشكيل تحالف دولي لمكافحة إرهابها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وردع تهديداتها العابرة للحدود.
واكد رئيس مجلس القيادة، أهمية استمرار وحدة المجتمع الدولي تجاه الحالة اليمنية، وحرص المجلس والحكومة، على الشراكة الوثيقة مع الاشقاء والأصدقاء من اجل بناء السلام الشامل وفقاً لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢١٦، وبما يسهم في وضع اليمن على طريق الاستقرار، والتنمية، والازدهار.
في ختام اللقاءات، شدد العليمي على أهمية وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن، وعلى الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لبناء سلام شامل يعيد البلاد إلى طريق الاستقرار والازدهار.