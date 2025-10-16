الدوري الإسباني يغادر إسبانيا لأول مرة... ومباراة في ميامي تكريماً للمشجعين حول العال المغرب تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب منظمة دولية تعتمد قراراً يمنياً لحماية التعليم والتراث والإعلام في زمن الحرب عاجل.. الحوثيون يعلنون مقتل اللواء محمد الغماري رئيس هيئة الأركان التابعة لهم السلطة تتآكل من الداخل: صراع الاجنحة داخل الحركة الحوثية.. خلافات النفوذ والسيطرة داخل معسكر عبد الملك الحوثي.. تشظي جناح صعدة.. حصري أوكرانيا تحترق… هجوم روسي ب 300 مسيرة و37 صاروخا يوقف إنتاج للغاز بأوكرانيا الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية نهاية أزمة دفاتر الجوازات في اليمن: استئناف الطباعة بعد توقف دام 5 أشهر أرقام قد تصدمك.. مجموع ثروات المليارديرات العرب ومن الأغنى بينهم 15 قيقة فقط قبل وجبتك قد تنقذك من حرقة المعدة والانتفاخ
أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن قرار رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة بين برشلونة وفياريال في ميامي في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل يأتي كمكافأة للمشجعين الدوليين الذين يتابعون الدوري من خارج إسبانيا ويدفعون لمشاهدة المباريات عبر الشاشات.
وأضاف لوزان خلال مؤتمر عالمي لكرة القدم في مدريد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة اللعبة وتعزز انتشار الدوري الإسباني عالمياً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) وافق أيضاً على إقامة مباراة في الدوري الإيطالي خارج البلاد، حيث ستلعب مباراة ميلان مع كومو في بيرث بأستراليا.
وقال لوزان: “إنها لفتة طيبة للمشجعين في آسيا وأمريكا، وتروج لكرة القدم وتوسع قاعدة الجماهير الدولية”.