       الدوري الإسباني يغادر إسبانيا لأول مرة... ومباراة في ميامي تكريماً للمشجعين حول العال

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن قرار رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة بين برشلونة وفياريال في ميامي في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل يأتي كمكافأة للمشجعين الدوليين الذين يتابعون الدوري من خارج إسبانيا ويدفعون لمشاهدة المباريات عبر الشاشات.

وأضاف لوزان خلال مؤتمر عالمي لكرة القدم في مدريد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة اللعبة وتعزز انتشار الدوري الإسباني عالمياً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) وافق أيضاً على إقامة مباراة في الدوري الإيطالي خارج البلاد، حيث ستلعب مباراة ميلان مع كومو في بيرث بأستراليا.

وقال لوزان: “إنها لفتة طيبة للمشجعين في آسيا وأمريكا، وتروج لكرة القدم وتوسع قاعدة الجماهير الدولية”.