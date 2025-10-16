المغرب تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة حاليا في تشيلي، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل اربعة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.

كما تأهل منتخب الأرجنتين لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب، بعد تغلبه بصعوبة على نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي للبطولة.

وبهذه النتائج، يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره المغربي في المباراة النهائية للبطولة، الأحد المقبل، على أن يلعب منتخب كولومبيا مع نظيره الفرنسي على المركزين الثالث والرابع السبت.