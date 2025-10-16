الدوري الإسباني يغادر إسبانيا لأول مرة... ومباراة في ميامي تكريماً للمشجعين حول العال المغرب تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب منظمة دولية تعتمد قراراً يمنياً لحماية التعليم والتراث والإعلام في زمن الحرب عاجل.. الحوثيون يعلنون مقتل اللواء محمد الغماري رئيس هيئة الأركان التابعة لهم السلطة تتآكل من الداخل: صراع الاجنحة داخل الحركة الحوثية.. خلافات النفوذ والسيطرة داخل معسكر عبد الملك الحوثي.. تشظي جناح صعدة.. حصري أوكرانيا تحترق… هجوم روسي ب 300 مسيرة و37 صاروخا يوقف إنتاج للغاز بأوكرانيا الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية نهاية أزمة دفاتر الجوازات في اليمن: استئناف الطباعة بعد توقف دام 5 أشهر أرقام قد تصدمك.. مجموع ثروات المليارديرات العرب ومن الأغنى بينهم 15 قيقة فقط قبل وجبتك قد تنقذك من حرقة المعدة والانتفاخ
تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة حاليا في تشيلي، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل اربعة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.
كما تأهل منتخب الأرجنتين لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب، بعد تغلبه بصعوبة على نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي للبطولة.
وبهذه النتائج، يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره المغربي في المباراة النهائية للبطولة، الأحد المقبل، على أن يلعب منتخب كولومبيا مع نظيره الفرنسي على المركزين الثالث والرابع السبت.