عاجل.. الحوثيون يعلنون مقتل اللواء محمد الغماري رئيس هيئة الأركان التابعة لهم

أعلن الحوثيون قبل قليل، مقتل اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان في القوات التابعة لهم.
ولم يحدد الحوثيون مكان أو توقيت مقتل الغماري، الذي يرجح إنه لقي مصرعه في احدى الغارات الإسرائيلية على صنعاء خلال الأسابيع والشهور الماضية.
وأضافت جماعة الحوثي، أن مقتل رئيس أركانهم كان في "جولات الصراع" مع إسرائيل.
أما الإعلام الإسرائيلي فأعلن أن رئيس أركان الحوثيين توفي متأثرا بجروحه، لافتا إلى أنه أعلن استهداف رئيس أركان الحوثيين أواخر أغسطس الماضي.