أوكرانيا تحترق… هجوم روسي ب 300 مسيرة و37 صاروخا يوقف إنتاج للغاز بأوكرانيا الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية نهاية أزمة دفاتر الجوازات في اليمن: استئناف الطباعة بعد توقف دام 5 أشهر أرقام قد تصدمك.. مجموع ثروات المليارديرات العرب ومن الأغنى بينهم 15 قيقة فقط قبل وجبتك قد تنقذك من حرقة المعدة والانتفاخ جامعة إقليم سبأ تحيي ذكرى ثورة 14 أكتوبر بندوة وطنية حول مسارات الثورة اليمنية وتحدياتها أجهزة الأمن في حضرموت تُفشل مخططات عصابات ترويج المخدرات وتوقع بعدد من المتورطين مقتل وإصابة 147مدنيًا بألغام الحوثيين في الحديدة هكذا يحكم الحوثيون اليمن.. الوجه الخفي لحرب الحوثيين على اليمنيين سجون وتقديس للزعيم ونهب للمساعدات غروندبرغ يصل الرياض ويباشر مباحثاته مع السفير السعودي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن .. تفاصل عاجل
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل.
وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس اليوم الخميس "في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة".
من ناحيتها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة "دي.تي.إي.كيه" إن هجوما شنته روسيا خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا.
وكتبت الشركة في بيان على تلغرام، اليوم الخميس "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لشركة دي.تي.إي.كيه-نفتوغاز بطائرات مسيرة وصواريخ".
بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية