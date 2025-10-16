أوكرانيا تحترق… هجوم روسي ب 300 مسيرة و37 صاروخا يوقف إنتاج للغاز بأوكرانيا الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية نهاية أزمة دفاتر الجوازات في اليمن: استئناف الطباعة بعد توقف دام 5 أشهر أرقام قد تصدمك.. مجموع ثروات المليارديرات العرب ومن الأغنى بينهم 15 قيقة فقط قبل وجبتك قد تنقذك من حرقة المعدة والانتفاخ جامعة إقليم سبأ تحيي ذكرى ثورة 14 أكتوبر بندوة وطنية حول مسارات الثورة اليمنية وتحدياتها أجهزة الأمن في حضرموت تُفشل مخططات عصابات ترويج المخدرات وتوقع بعدد من المتورطين مقتل وإصابة 147مدنيًا بألغام الحوثيين في الحديدة هكذا يحكم الحوثيون اليمن.. الوجه الخفي لحرب الحوثيين على اليمنيين سجون وتقديس للزعيم ونهب للمساعدات غروندبرغ يصل الرياض ويباشر مباحثاته مع السفير السعودي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن .. تفاصل عاجل
سجلت أسعار الذهب مستوى قفزة جديدة اليوم الخميس، مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي، مع مضاعفة المتداولين لرهاناتهم على المعدن الأصفر.
ويأتي ذلك مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التأكيدات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,233.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:56 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى قياسي له عند 4,241.77 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة (تسليم ديسمبر) بنسبة 1.1% إلى 4246.60 دولار للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 53.07 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 53.60 دولار يوم الثلاثاء، مقتفية أثر صعود الذهب