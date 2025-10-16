الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

سجلت أسعار الذهب مستوى قفزة جديدة اليوم الخميس، مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي، مع مضاعفة المتداولين لرهاناتهم على المعدن الأصفر.

ويأتي ذلك مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التأكيدات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,233.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:56 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى قياسي له عند 4,241.77 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة (تسليم ديسمبر) بنسبة 1.1% إلى 4246.60 دولار للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 53.07 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 53.60 دولار يوم الثلاثاء، مقتفية أثر صعود الذهب