نهاية أزمة دفاتر الجوازات في اليمن: استئناف الطباعة بعد توقف دام 5 أشهر

الخميس 16 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

بعد فترة طويلة من التأخير، أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عن انتهاء أزمة دفاتر الجوازات التي تسببت في توقف عملية الطباعة لأكثر من خمسة أشهر.

وأكدت المصلحة وصول أول دفعات الدفاتر إلى المركز الرئيسي في مدينة عدن، مما مهد الطريق لاستئناف الطباعة في جميع الفروع.

وقال عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، إن الأزمة قد تم حلها بشكل كامل، وأن عملية الطباعة بدأت تسير بشكل منتظم في كافة الفروع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق الدفاتر بشكل مستمر لتجنب تكرار الأزمة في المستقبل.

وقد شهدت الفترة الماضية توقفًا كاملًا في عملية إصدار الجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، باستثناء الحالات الطارئة أو تلك التي تمكنت من دفع مبالغ مالية إضافية.

كما أكدت المصلحة أنها تعمل على تسريع عملية طباعة الجوازات المتراكمة منذ فترة الانقطاع، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات عبر منصاتها الرسمية.