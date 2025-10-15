أجهزة الأمن في حضرموت تُفشل مخططات عصابات ترويج المخدرات وتوقع بعدد من المتورطين

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كثّفت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت من عملياتها الميدانية لملاحقة المتورطين في تجارة وترويج المواد المخدرة، ضمن جهود مستمرة لمواجهة محاولات عصابات منظمة تسعى لنشر هذه الآفة بين أوساط الشباب والمجتمع.

وأكدت مصادر أمنية أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من المروّجين والمتعاطين في مديريات تريم وسيئون وشبام، في عمليات نوعية نفذتها وحدات البحث الجنائي والدوريات الخاصة.

ففي مديرية تريم، تمكنت شرطة المديرية من القبض على شخص يُدعى (م. ف. ب ) بعد ورود بلاغات متكررة من المواطنين تفيد بقيامه بترويج مادة الحشيش. وبعد عملية رصد دقيقة، تم ضبطه وبحوزته تبغ ممزوج بالحشيش وقصدير يحتوي على بقايا من المادة المخدرة.

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بتعاطيه وترويجه لمادتي الحشيش وحبوب “الديس ميس”، في مؤشر على نشاط ترويجي يستهدف فئة الشباب في المدينة.

وفي مدينة سيئون، ألقت دورية أمنية تابعة لقوات الأمن الخاصة القبض على ثلاثة أشخاص أثناء تفتيش مركبتهم، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من مادة الحشيش المخدر. كما ضبطت شرطة الدوريات وأمن الطرق في المدينة شخصين آخرين بحوزتهما مادة الشبو المخدرة، وأقرا خلال التحقيق بتعاطيهما لها.

أما في مديرية شبام، فقد أوقفت دورية أمنية شخصًا يُدعى (ف. ر. ب ) أثناء تواجده في سيارة أجرة، وبحوزته حبوب كبتاجون وحشيش ومؤثرات عقلية أخرى، كما أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص آخرين وبحوزتهم كميات مماثلة من الحبوب المخدرة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة العصابات التي تسعى لترويجها في وادي حضرموت، مشيدة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن المروجين، ومؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات نوعية لحماية المجتمع من هذه السموم القاتلة.