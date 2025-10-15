جامعة إقليم سبأ تحيي ذكرى ثورة 14 أكتوبر بندوة وطنية حول مسارات الثورة اليمنية وتحدياتها أجهزة الأمن في حضرموت تُفشل مخططات عصابات ترويج المخدرات وتوقع بعدد من المتورطين مقتل وإصابة 147مدنيًا بألغام الحوثيين في الحديدة هكذا يحكم الحوثيون اليمن.. الوجه الخفي لحرب الحوثيين على اليمنيين سجون وتقديس للزعيم ونهب للمساعدات غروندبرغ يصل الرياض ويباشر مباحثاته مع السفير السعودي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن .. تفاصل عاجل ماذا طلب الشرع من بوتين في الكرملين؟ تعرف على أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 هل تفتح إسرائيل جبهة اليمن بعد غزة؟ قراءة في احتمالات المواجهة مع الحوثيين مجلس شباب الثورة بمأرب يحيي الذكرى الـ62 لثورة الـ 14من أكتوبر.. مهرجان جماهيري يجدد العهد للجمهورية والوحدة الجيش الوطني يُفشل تسللًا حوثيًا شرق تعز ويخسر ثلاثة من جنوده خلال يومين
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، تسببت في مقتل واصابة 147 مدنياً بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 أغسطس.
واضافت الشبكة في تقرير لها بعنوان (الغام بلا خرائط) " ان الالغام تسببت في مقتل 64 مدنياً وإصابة 83 آخرين، وتضرر 68 مركبة خاصة بالمواطنين".
وأكدت، أن مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة، والمنازل، والأسواق، والشوارع الرئيسية، والفرعية، والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، راح ضحيتها المدنيين بنهم نساء واطفال.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية وتسليم خارطة الالغام التي زرعتها، وادانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين وعلى رأسها جريمة زرع الألغام بشكل عشوائي.