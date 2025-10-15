مقتل وإصابة 147مدنيًا بألغام الحوثيين في الحديدة

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، تسببت في مقتل واصابة 147 مدنياً بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 أغسطس.

واضافت الشبكة في تقرير لها بعنوان (الغام بلا خرائط) " ان الالغام تسببت في مقتل 64 مدنياً وإصابة 83 آخرين، وتضرر 68 مركبة خاصة بالمواطنين".

وأكدت، أن مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة، والمنازل، والأسواق، والشوارع الرئيسية، والفرعية، والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، راح ضحيتها المدنيين بنهم نساء واطفال.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية وتسليم خارطة الالغام التي زرعتها، وادانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين وعلى رأسها جريمة زرع الألغام بشكل عشوائي.