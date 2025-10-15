غروندبرغ يصل الرياض ويباشر مباحثاته مع السفير السعودي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن .. تفاصل عاجل

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 574

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والسفير الإماراتي محمد الزعابي، إلى جانب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وأكد غروندبرغ أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة يشكل منعطفاً مهماً يمكن البناء عليه لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن، داعياً إلى استثمار هذه الهدنة في خفض التصعيد وإطلاق مسار منسق نحو السلام الدائم.

وقال المبعوث الأممي إن تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة يخلق "فرصة نادرة" لتوفير بيئة داعمة للمفاوضات اليمنية، مشدداً على أن استمرار التوترات أو الانتهاكات يقوّض جهود الوساطة الأممية.

وفي سياق متصل، بحث غروندبرغ مع المسؤولين والدبلوماسيين قضية احتجاز جماعة الحوثي لموظفين أمميين ودبلوماسيين، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتعيق العمل الإنساني في البلاد.

ودعا المبعوث الأممي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن أمن العاملين في المجال الإنساني يمثل أولوية قصوى للأمم المتحدة، وأن الالتزام بوقف إطلاق النار واحترام القوانين الإنسانية هو المدخل الحقيقي لسلام مستدام في اليمن.