ماذا طلب الشرع من بوتين في الكرملين؟ تعرف على أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 هل تفتح إسرائيل جبهة اليمن بعد غزة؟ قراءة في احتمالات المواجهة مع الحوثيين مجلس شباب الثورة بمأرب يحيي الذكرى الـ62 لثورة الـ 14من أكتوبر.. مهرجان جماهيري يجدد العهد للجمهورية والوحدة الجيش الوطني يُفشل تسللًا حوثيًا شرق تعز ويخسر ثلاثة من جنوده خلال يومين سبعة منتخبات عربية تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 ولي العهد السعودي يطلق مشروع ''بوابة الملك سلمان'' بمساحة 12 مليون متر مربع و300 ألف فرصة عمل محافظ البنك المركزي اليمني يقود مباحثات في واشنطن لدعم جهود التعافي الإقتصادي تصريحات الشرع وبوتين من داخل الكرملين في أول زيارة للرئيس السوري الى روسيا المنتخب اليمني يحقق أكبر فوز في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027
كشفت مصادر سورية لرويترز أن الوفد السوري الذي وصل إلى روسيا برئاسة أحمد الشرع يسعى للحصول على ضمانات من موسكو بعدم إعادة تسليح بقايا قوات النظام السابق، إلى جانب مساعدة دمشق في إعادة بناء الجيش السوري.
وأشار الكرملين إلى أن ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا كان محورًا رئيسيًا في مباحثات الرئيسين، موضحًا أن النقاش تناول مستقبل قاعدتي حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية على الساحل السوري، إضافة إلى الوجود العسكري الروسي في مطار القامشلي شمال شرق البلاد.
كما تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، حيث يسعى الشرع إلى الحصول على دعم روسي مباشر يشمل استئناف توريد القمح بشروط مُيسَّرة وتعويضات عن أضرار الحرب، إلى جانب طرح فكرة إعادة نشر الشرطة العسكرية الروسية لضمان عدم وقوع أي خروقات جديدة من الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق اليوم، قالت تقارير إعلامية إن الرئيس السوري أحمد
الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد.