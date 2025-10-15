ماذا طلب الشرع من بوتين في الكرملين؟

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كشفت مصادر سورية لرويترز أن الوفد السوري الذي وصل إلى روسيا برئاسة أحمد الشرع يسعى للحصول على ضمانات من موسكو بعدم إعادة تسليح بقايا قوات النظام السابق، إلى جانب مساعدة دمشق في إعادة بناء الجيش السوري.

وأشار الكرملين إلى أن ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا كان محورًا رئيسيًا في مباحثات الرئيسين، موضحًا أن النقاش تناول مستقبل قاعدتي حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية على الساحل السوري، إضافة إلى الوجود العسكري الروسي في مطار القامشلي شمال شرق البلاد.

كما تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، حيث يسعى الشرع إلى الحصول على دعم روسي مباشر يشمل استئناف توريد القمح بشروط مُيسَّرة وتعويضات عن أضرار الحرب، إلى جانب طرح فكرة إعادة نشر الشرطة العسكرية الروسية لضمان عدم وقوع أي خروقات جديدة من الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قالت تقارير إعلامية إن الرئيس السوري أحمد

الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد.