تعرف على أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن النفيس، واستمرار الطلب المستقر على الذهب سواء للاستثمار أو للادخار، مع صعود محدود في أسعار الأونصة عالميًا.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم بمختلف العيارات والأوزان وفقًا لآخر تحديث في السوق المحلي.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 505.31 ريال سعودي.
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 463.20 ريال سعودي.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 442.14 ريال سعودي.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 378.98 ريال سعودي.
سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 294.76 ريال سعودي.
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام 2,526.55 ريال سعودي.
سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 5,053.10 ريال سعودي.
سعر سبيكة ذهب وزن 20 جرام 10,106.20 ريال سعودي.
سعر سبيكة ذهب وزن 50 جرام 25,265.50 ريال سعودي.
سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام 50,531.00 ريال سعودي.
سعر أونصة الذهب اليوم 15,716.81 ريال سعودي.