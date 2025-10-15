الجيش الوطني يُفشل تسللًا حوثيًا شرق تعز ويخسر ثلاثة من جنوده خلال يومين

آخر الاخبار

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 290

أحبطت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الأربعاء، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جبهة التشريفات شرق مدينة تعز، في اشتباكات أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة آخر من منتسبي محور تعز، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي للمحور.

وجاءت هذه المواجهات بعد يوم دامٍ، حيث استشهد جنديان الثلاثاء بانفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا في جبهة كلابة شمال شرق المدينة.

وتشهد جبهات تعز تصعيدًا متكررًا من قبل مليشيا الحوثي، يتخلله استهداف للأحياء السكنية ومواجهات متقطعة مع قوات الجيش الوطني.

