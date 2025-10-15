هل تفتح إسرائيل جبهة اليمن بعد غزة؟ قراءة في احتمالات المواجهة مع الحوثيين مجلس شباب الثورة بمأرب يحيي الذكرى الـ62 لثورة الـ 14من أكتوبر.. مهرجان جماهيري يجدد العهد للجمهورية والوحدة الجيش الوطني يُفشل تسللًا حوثيًا شرق تعز ويخسر ثلاثة من جنوده خلال يومين سبعة منتخبات عربية تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 ولي العهد السعودي يطلق مشروع ''بوابة الملك سلمان'' بمساحة 12 مليون متر مربع و300 ألف فرصة عمل محافظ البنك المركزي اليمني يقود مباحثات في واشنطن لدعم جهود التعافي الإقتصادي تصريحات الشرع وبوتين من داخل الكرملين في أول زيارة للرئيس السوري الى روسيا المنتخب اليمني يحقق أكبر فوز في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 مفاجأة مدوية من دمشق إلى موسكو: الشرع في روسيا و يطالب بتسليم بشار الأسد لمحاكمته! انفجار مواجهات جديدة..و مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان
أحبطت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الأربعاء، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جبهة التشريفات شرق مدينة تعز، في اشتباكات أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة آخر من منتسبي محور تعز، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي للمحور.
وجاءت هذه المواجهات بعد يوم دامٍ، حيث استشهد جنديان الثلاثاء بانفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا في جبهة كلابة شمال شرق المدينة.
وتشهد جبهات تعز تصعيدًا متكررًا من قبل مليشيا الحوثي، يتخلله استهداف للأحياء السكنية ومواجهات متقطعة مع قوات الجيش الوطني.