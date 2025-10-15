سبعة منتخبات عربية تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 226

تأهلت السعودية وقطر رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، لترتفع بذلك المشاركة العربية إلى سبعة منتخبات بعد تعادل الأخضر مع العراق وفوز العنابي على الإمارات 2-1 في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي، أمس.

وارتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم إلى سبعة، بعد ضمان السعودية مقعدها بالتعادل السلبي مع العراق، وانتصار قطر على الإمارات بنتيجة 2-1، وذلك خلال لقاءات الجولة الثالثة من المحلق الآسيوية.

والمنتخبات العربية المتأهلة الى كأس العالم هي(الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، قطر، السعودية).

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن العراق الذي جاء ثانيا. وستقام مواجهة فاصلة بين العراق والإمارات لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

وصرح لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان حول التأهل الثالث على التوالي قائلا: "كانت مباراة صعبة لكننا أنجزنا ما أردناه. ألف مبروك للجمهور السعودي الذي لم يتركنا الليلة".

واحتضن ملعب الجوهرة في جدة قرابة 60 ألف متفرج أبدى المنتخب السعودي فيها تفوقا في السيطرة على وسط الميدان دون تهديد حقيقي لمرمى الحارس جلال حسن، بالرغم من محاولات صالح أبو الشامات وسالم الدوسري وعبدالله الخيبري وفراس البريكان.

واختار منتخب العراق الاعتماد على الهجمات المرتدة من خلال تحركات مهند علي ويوسف الأمين وإبراهيم بايش، إلا أن أغلب الهجمات لم تكتمل بالشكل المطلوب أمام مرمى نواف العقيدي.

وشارك علي جاسم بديلا لكيفن يعقوب في صفوف العراق لدعم الهجوم، بينما تصدى سعود عبد الحميد لكرة خطيرة للسعودية فوق المرمى مطلع الشوط الثاني.

وتألق جلال حسن في التصدي لمحاولات أبو الشامات وسالم الدوسري مانعا أهدافا محققة.

وأشرك مدرب العراق فرانس بطرس وإيمار شير لتقوية خط الوسط، فيما شكلت كرة ثابتة من أمير العماري أخطر فرص العراق.

وشهدت التشكيلة السعودية تغييرات بدخول نواف بوواشل وعبدالله الحمدان لتعويض المصابين، بينما تدخل مهند علي لينال العراق ركنية أولى.

وانتزع منتخب قطر تأهله للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد التفوق على الإمارات 2-1، في اللقاء الذي شهد طرد لاعب قطري وأهدافا حاسمة من بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل.

وقال بوعلام خوخي قائد المنتخب القطري: "فرحتنا لا توصف بعدما أنجزنا المهمة الصعبة وحققنا المطلوب بفوز مستحق منحنا بطاقة التأهل التاريخية إلى المونديال".

وأعرب حسن الهيدوس عن سعادته قائلا: "أعجز عن التعبير في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الكرة القطرية، حققنا تأهلا بدا صعبا جدا بضغوط كبيرة عشناها في الأيام الماضية".

وأضاف الهيدوس: "مع احترامي لكل الأجيال السابقة، أعتقد أن هذا هو الجيل التاريخي الذي حقق لقبي آسيا وتأهل إلى كأس العالم عبر التصفيات للمرة الأولى".

وتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بينما تراجعت الإمارات للمركز الثاني مع الحفاظ على فرصة بلوغ كأس العالم عبر الملحق الآسيوي أمام العراق.

وبدأ التسجيل بوعلام خوخي بعد تنفيذ ركلة حرة من عفيف، ثم عزز بيدرو ميغيل التقدم بهدف آخر بنفس الطريقة.

واضطر المدرب الإسباني لوبيتيغي لإشراك سيباستيان سوريا، بينما سعى سلطان عادل لإدراك التعادل.

وتلقى طارق محمد البطاقة الحمراء، قبل أن يقلص سلطان عادل النتيجة للإمارات بعد تمريرة من البديل فابيو ليما في الوقت بدل الضائع.