محافظ البنك المركزي اليمني يقود مباحثات في واشنطن لدعم جهود التعافي الإقتصادي

بحث لقاء عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، اشتر بيريز رويز، دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن.

واستعرض اللقاء الذي يأتي في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، النتائج والتطورات الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة التي عُقدت بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي، مؤخراً، في العاصمة الأردنية عمّان.

كما تطرق اللقاء الذي ضم نائب سفير اليمن لدى واشنطن عماد بامطرف، والوكيل المساعد لوزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، وعدداً من وكلاء البنك المركزي اليمني، إلى آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن، على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها خطوات وجهود الإصلاحات الاقتصادية المشتركة للحكومة والبنك المركزي اليمني، من خلال كبح جماح تدهور الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنعكاس ذلك إيجابياً بشكل ملحوظ على حياة ومعيشة المواطنين.

وأكد اللقاء، على أهمية مواصلة تنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، للمضي قُدماً في تعزيز العلاقة القوية بين الجانبين، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي شهدت استئناف مشاورات المادة الرابعة، عقب توقف دام نحو عقد من الزمن.

وأعربت بعثة صندوق النقد الدولي، عن ارتياحها الكبير لما تبذله الحكومة برئاسة سالم صالح بن بريك، من جهود ومساعي حثيثة في سبيل تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية لتحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني.