تصريحات الشرع وبوتين من داخل الكرملين في أول زيارة للرئيس السوري الى روسيا

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء إلى مقر الرئاسة الروسية الكرملين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ تسلمه السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر الى موسكو.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع على الروابط التاريخية بين روسيا وسوريا، مشددا على أن دمشق تريد ربط العلاقات.

وأضاف أن كثير من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا، وأن جزء من الغذاء السوري يعتمد على روسيا.

كذلك شدد الشرع على أن دمشق تحترم كل الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا، وأنها تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات بين البلدين.

بدوره أكد الرئيس الروسي لنظيره السوري على العلاقات الدبلوماسية التاريخية الممتدة مع سوريا.

وأضاف بوتين للشرع، أن روسيا تريد مصلحة الشعب السوري، لافتا إلى أنها مستعدة للتواصل عبر وزارتي الخارجية.

وتابع الرئيس الروسي أن هناك أسر وصداقات مشتركة مع سوريا، وأن موسكو ترغب بتعزيز الدولة السورية.

أيضا اعتبر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في سوريا نجاح كبير، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستعزز العلاقات بين جميع القوى السياسية.

إلى ذلك أعلن بوتين أن بلاده مستعدة لإنجاز المشاريع المشتركة مع سوريا، مع استئناف اللجنة الحكومية المشتركة.