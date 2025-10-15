محافظ البنك المركزي اليمني يقود مباحثات في واشنطن لدعم جهود التعافي الإقتصادي تصريحات الشرع وبوتين من داخل الكرملين في أول زيارة للرئيس السوري الى روسيا المنتخب اليمني يحقق أكبر فوز في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 مفاجأة مدوية من دمشق إلى موسكو: الشرع في روسيا و يطالب بتسليم بشار الأسد لمحاكمته! انفجار مواجهات جديدة..و مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان اشتعال الموجهات في السودان من جديد… وانفجارات عنيفة شمال أم درمان جراء هجوم بالمسيرات تطورات عسكرية حاسمة: روسيا تدمر 59 مسيرة وتحكم السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك صعود الذهب إلى قمة تاريخية جديدة تصاعد التمرد الداخلي: 4 عشائر وجماعات مسلحة تتحدى حماس في قلب غزة احذر- الأرق والقلق علامة على نقص هذا المعدن بجسمك.. تفاصيل مذهلة
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء إلى مقر الرئاسة الروسية الكرملين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ تسلمه السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر الى موسكو.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع على الروابط التاريخية بين روسيا وسوريا، مشددا على أن دمشق تريد ربط العلاقات.
وأضاف أن كثير من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا، وأن جزء من الغذاء السوري يعتمد على روسيا.
كذلك شدد الشرع على أن دمشق تحترم كل الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا، وأنها تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات بين البلدين.
بدوره أكد الرئيس الروسي لنظيره السوري على العلاقات الدبلوماسية التاريخية الممتدة مع سوريا.
وأضاف بوتين للشرع، أن روسيا تريد مصلحة الشعب السوري، لافتا إلى أنها مستعدة للتواصل عبر وزارتي الخارجية.
وتابع الرئيس الروسي أن هناك أسر وصداقات مشتركة مع سوريا، وأن موسكو ترغب بتعزيز الدولة السورية.
أيضا اعتبر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في سوريا نجاح كبير، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستعزز العلاقات بين جميع القوى السياسية.
إلى ذلك أعلن بوتين أن بلاده مستعدة لإنجاز المشاريع المشتركة مع سوريا، مع استئناف اللجنة الحكومية المشتركة.