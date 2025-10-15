المنتخب اليمني يحقق أكبر فوز في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 332

سحق منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره منتخب بروناي بتسعة أهداف نظيفة في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء امس على استاد جابر الأحمد بالكويت ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية "الدور النهائي" المؤهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027م.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف سجل الأول والثاني اللاعب ناصر محمدوه في الدقيقتين 13 و28، فيما سجل اللاعب عمر الداحي الهدف الثالث في الدقيقة 29.

واستمر المهرجان التهديفي لمنتخبنا في الشوط الثاني حيث إضاف محمدوه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 51 و55، قبل أن يضيف اللاعب عبدالعزيز مصنوم الهدف السادس في الدقيقة 62.

وبعد دقيقتين اضاف الداحي الهدف السابع للمنتخب والثاني له في المباراة، ليعود محمدوه في الدقيقة 73 ويسجل هدفه الخامس والثامن للمنتخب، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اختتم عبدالمجيد صبارة المهرجان باضافة الهدف التاسع.

وبهذا الفوز الكبير يرتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 8 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق نقطتين عن نظيره اللبناني متصدر المجموعة بـ10 نقاط.

وسيلعب منتخبنا مباراته القادمة في 18 نوفمبر القادم ضد نظيره منتخب بوتان متذيل المجموعة في إطار منافسات الجولة الخامسة.