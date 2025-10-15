اشتعال الموجهات في السودان من جديد… وانفجارات عنيفة شمال أم درمان جراء هجوم بالمسيرات تطورات عسكرية حاسمة: روسيا تدمر 59 مسيرة وتحكم السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك صعود الذهب إلى قمة تاريخية جديدة تصاعد التمرد الداخلي: 4 عشائر وجماعات مسلحة تتحدى حماس في قلب غزة احذر- الأرق والقلق علامة على نقص هذا المعدن بجسمك.. تفاصيل مذهلة لمرضى القولون العصبي- 3 بدائل لدواء ليبراكس قيادي مؤتمري في مأرب ينتقد تهميش أبناء إقليم سبأ ويدعو إلى تحرك شعبي لضمان الشراكة الوطنية رئيس حزب الإصلاح بمأرب: القضية الجنوبية حُسمت في مؤتمر الحوار الوطني وأولوية اليمنيين إسقاط الانقلاب وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تطورات ميدانية مهمة في أوكرانيا، حيث أفادت بنجاح قواتها في تحقيق تقدم على عدة جبهات، مع تركيز خاص على مقاطعة دونيتسك.
إنجازات عسكرية نوعية تدمير 59 مسيرة أوكرانية:
ذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. السيطرة والتقدم في دونيتسك:
نجحت القوات الروسية في السيطرة الكاملة على بلدة بالاغان في "جمهورية دونيتسك الشعبية" (حسب التعبير الروسي)، وذلك نتيجة لـ "الأعمال الهجومية النشطة".
كما أكدت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" تواصل تقدمها في الأحياء الشرقية لبلدة دميتروف.
محاصرة وحدات أوكرانية:
أشار بيان آخر للوزارة إلى أن القوات الروسية باتت تحاصر وحدات عسكرية أوكرانية في بلدة درونوفكا بمقاطعة دونيتسك.
تداعيات القتال ومعركة كوبيانسك في المقابل، وعلى وقع هذه الهجمات الروسية، أصدرت السلطات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف قراراً بإخلاء عاجل لعشرات البلدات القريبة من مدينة كوبيانسك.
أمرت السلطات بإجلاء السكان من 40 بلدة ومنطقة على خلفية تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة، وشمل القرار 409 عائلات تضم 601 طفل في البداية.