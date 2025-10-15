​ تطورات عسكرية حاسمة: روسيا تدمر 59 مسيرة وتحكم السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

​أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تطورات ميدانية مهمة في أوكرانيا، حيث أفادت بنجاح قواتها في تحقيق تقدم على عدة جبهات، مع تركيز خاص على مقاطعة دونيتسك. ​

إنجازات عسكرية نوعية ​تدمير 59 مسيرة أوكرانية:

ذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. ​السيطرة والتقدم في دونيتسك:

​نجحت القوات الروسية في السيطرة الكاملة على بلدة بالاغان في "جمهورية دونيتسك الشعبية" (حسب التعبير الروسي)، وذلك نتيجة لـ "الأعمال الهجومية النشطة". ​

كما أكدت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" تواصل تقدمها في الأحياء الشرقية لبلدة دميتروف.

​محاصرة وحدات أوكرانية:

أشار بيان آخر للوزارة إلى أن القوات الروسية باتت تحاصر وحدات عسكرية أوكرانية في بلدة درونوفكا بمقاطعة دونيتسك.

​تداعيات القتال ومعركة كوبيانسك ​في المقابل، وعلى وقع هذه الهجمات الروسية، أصدرت السلطات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف قراراً بإخلاء عاجل لعشرات البلدات القريبة من مدينة كوبيانسك. ​

أمرت السلطات بإجلاء السكان من 40 بلدة ومنطقة على خلفية تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة، وشمل القرار 409 عائلات تضم 601 طفل في البداية.

