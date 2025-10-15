صعود الذهب إلى قمة تاريخية جديدة

آخر الاخبار

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
سجل الذهب صباح اليوم الأربعاء أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوزت الأونصة 4200 دولار وفقا لبيانات التداول.

 ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك بنسبة 0.98% مقارنة بإغلاقه السابق، أي بزيادة قدرها 40.72 دولاراً، ليصل إلى 4204.12 دولاراً للأونصة.

وكان السعر قد بلغ خلال التداولات مستوى قياسيا سابقا عند 4209.65 دولارا للأونصة

