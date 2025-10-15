اشتعال الموجهات في السودان من جديد… وانفجارات عنيفة شمال أم درمان جراء هجوم بالمسيرات تطورات عسكرية حاسمة: روسيا تدمر 59 مسيرة وتحكم السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك صعود الذهب إلى قمة تاريخية جديدة تصاعد التمرد الداخلي: 4 عشائر وجماعات مسلحة تتحدى حماس في قلب غزة احذر- الأرق والقلق علامة على نقص هذا المعدن بجسمك.. تفاصيل مذهلة لمرضى القولون العصبي- 3 بدائل لدواء ليبراكس قيادي مؤتمري في مأرب ينتقد تهميش أبناء إقليم سبأ ويدعو إلى تحرك شعبي لضمان الشراكة الوطنية رئيس حزب الإصلاح بمأرب: القضية الجنوبية حُسمت في مؤتمر الحوار الوطني وأولوية اليمنيين إسقاط الانقلاب وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية
سجل الذهب صباح اليوم الأربعاء أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوزت الأونصة 4200 دولار وفقا لبيانات التداول.
ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك بنسبة 0.98% مقارنة بإغلاقه السابق، أي بزيادة قدرها 40.72 دولاراً، ليصل إلى 4204.12 دولاراً للأونصة.
وكان السعر قد بلغ خلال التداولات مستوى قياسيا سابقا عند 4209.65 دولارا للأونصة