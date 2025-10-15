احذر- الأرق والقلق علامة على نقص هذا المعدن بجسمك.. تفاصيل مذهلة

الأربعاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

إذا كنت تعاني من القلق، وتواجه صعوبة كبيرة في النوم ليلًا، فهذا مؤشر خطر على نقص المغنيسيوم بجسمك.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العلاقة بين نقص المغنيسيوم والقلق والأرق، وفقًا لموقع "Times of india".

لماذا يسبب نقص المغنيسيوم القلق والأرق؟

يلعب المغنيسيوم دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار الحالة النفسية للإنسان عن طريق تنظيم مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول".

علاوة على ذلك، يساعد المغنيسيوم على تنشيط الجزء المسئول عن الاسترخاء والنوم في الجهاز العصبي.

يساهم المغنيسيوم في إرخاء الدماغ من خلال الارتباط بمستقبلات GABA، وهي نفس الناقلات العصبية التي تستهدفها العديد من الحبوب المنومة والمهدئات.

لذلك، عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم بالجسم، يزداد الشعور بالقلق والتوتر، فضلًا عن المعاناة من اضطرابات النوم.وفي دراسة سريرية منشورة بمجلة أبحاث العلوم الطبية، وجد الباحثون أن كبار السن الذين تناولوا مكملات المغنيسيوم ناموا بصورة أفضل، نتيجة لتحسن مستويات هرمون النوم "الميلاتونين" لديهم.

صبح القلق والأرق علامتين مؤكدتين على نقص المغنيسيوم بالجسم، إذا كانا مصحوبين بالأعراض التالية:

-التعب رغم الراحة.

-التقلصات العضلية أو ارتعاش الجفون.-الصداع العادي أو النصفي.

-تنميل في اليدين والقدمين.