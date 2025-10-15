اشتعال الموجهات في السودان من جديد… وانفجارات عنيفة شمال أم درمان جراء هجوم بالمسيرات تطورات عسكرية حاسمة: روسيا تدمر 59 مسيرة وتحكم السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك صعود الذهب إلى قمة تاريخية جديدة تصاعد التمرد الداخلي: 4 عشائر وجماعات مسلحة تتحدى حماس في قلب غزة احذر- الأرق والقلق علامة على نقص هذا المعدن بجسمك.. تفاصيل مذهلة لمرضى القولون العصبي- 3 بدائل لدواء ليبراكس قيادي مؤتمري في مأرب ينتقد تهميش أبناء إقليم سبأ ويدعو إلى تحرك شعبي لضمان الشراكة الوطنية رئيس حزب الإصلاح بمأرب: القضية الجنوبية حُسمت في مؤتمر الحوار الوطني وأولوية اليمنيين إسقاط الانقلاب وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية
يواجه مرضى القولون العصبي صعوبة كبيرة في العثور على دواء ليبراكس، نظرًا لنقصه في بعض الصيدليات، مما دفع الكثيرون للتساؤل عن بدائله.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، بدائل دواء ليبراكس، وفقًا للدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان.
1- كليدياسبازم Clidiaspasmيمكن لمرضى القولون العصبي استبدال دواء ليبراكس بعقار كليدياسبازم، لاحتوائه على الكليدينيوم، الذي يساعد على تخفيف تشنجات الجهاز الهضمي وتقليل إفراز حمض المعدة.
ويتميز دواء كليدياسبازم باحتوائه أيضًا على الكلورديازيبوكسيد، الذي يستخدم لعلاج القلق والتوتر واضطرابات النوم.
ويبلغ سعر كليدياسبازم في الصيدليات 12 جنيهًا.قد يهمك: أشهر أدوية علاج القولون
2- كلوكسيد Cloxideمن أفضل أدوية القولون العصبي البديلة لعقار ليبراكس، لأنه يتمتع بفعالية كبيرة في السيطرة على تقلصات الجهاز الهضمي وتقليل إفراز حمض المعدة، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف القلق والتوتر واضطرابات النوم.ويتوافر دواء كلوكسيد في الصيدليات بسعر 6.5 جنيهًا.
3- ديبريكس Dibrexيعتبر ديبريكس من البدائل الفعالة لدواء ليبراكس، لاحتوائه على مادة CHLORDIAZEPOXIDE، التي تعمل كمهدئ عصبي ومضاد للتقلصات والمغص المعوي.
ومع ذلك، يجب على مرضى القولون العصبي استشارة الطبيب المعالج قبل تناول دواء ديبريكس، لأنه مخصص في الأساس لعلاج الاكتئاب.ويقدر سعر دواء ديبريكس في الصيدليات بـ16.5 جنيهًا