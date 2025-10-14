قيادي مؤتمري في مأرب ينتقد تهميش أبناء إقليم سبأ ويدعو إلى تحرك شعبي لضمان الشراكة الوطنية

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 414

انتقد نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، سعود اليوسفي، ما وصفه بـ"تهميش وإقصاء أبناء إقليم سبأ" من المشاركة في إدارة الشأن العام، محمّلًا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية هذا الوضع بسبب "صمته المستمر تجاه التعيينات الأخيرة".

وقال اليوسفي، في منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك" رصده موقع مأرب برس" إن تلك التعيينات "تفتقر إلى روح الشراكة الوطنية وتكرّس النزعة المناطقية وتخلّ بالتوازن الذي كان من المفترض أن يُراعى بعد إعلان نقل السلطة"، محذرًا من أن استمرار هذا النهج "يُهدد وحدة الصف الوطني ويضعف فرص نجاح مجلس القيادة والحكومة في المرحلة القادمة".

ودعا القيادي المؤتمري إلى "تحرك شعبي واسع يطالب بشراكة حقيقية تضمن المواطنة المتساوية وتعزز التوازن السياسي والإداري"، مؤكدًا أن ذلك "يكفل استمرار الشراكة الوطنية ويحقق النجاح المنشود".

وأضاف اليوسفي: "لا يُعقل أن تبقى مأرب وأبناؤها في قلب العاصفة لأكثر من عشر سنوات، ثم يُغيّب دورهم بشكل فجّ وظالم في مرحلة يُفترض أن تكون عنوانًا للعدالة والمساواة".