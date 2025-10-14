قيادي مؤتمري في مأرب ينتقد تهميش أبناء إقليم سبأ ويدعو إلى تحرك شعبي لضمان الشراكة الوطنية رئيس حزب الإصلاح بمأرب: القضية الجنوبية حُسمت في مؤتمر الحوار الوطني وأولوية اليمنيين إسقاط الانقلاب وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026 عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله
انتقد نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، سعود اليوسفي، ما وصفه بـ"تهميش وإقصاء أبناء إقليم سبأ" من المشاركة في إدارة الشأن العام، محمّلًا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية هذا الوضع بسبب "صمته المستمر تجاه التعيينات الأخيرة".
وقال اليوسفي، في منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك" رصده موقع مأرب برس" إن تلك التعيينات "تفتقر إلى روح الشراكة الوطنية وتكرّس النزعة المناطقية وتخلّ بالتوازن الذي كان من المفترض أن يُراعى بعد إعلان نقل السلطة"، محذرًا من أن استمرار هذا النهج "يُهدد وحدة الصف الوطني ويضعف فرص نجاح مجلس القيادة والحكومة في المرحلة القادمة".
ودعا القيادي المؤتمري إلى "تحرك شعبي واسع يطالب بشراكة حقيقية تضمن المواطنة المتساوية وتعزز التوازن السياسي والإداري"، مؤكدًا أن ذلك "يكفل استمرار الشراكة الوطنية ويحقق النجاح المنشود".
وأضاف اليوسفي: "لا يُعقل أن تبقى مأرب وأبناؤها في قلب العاصفة لأكثر من عشر سنوات، ثم يُغيّب دورهم بشكل فجّ وظالم في مرحلة يُفترض أن تكون عنوانًا للعدالة والمساواة".