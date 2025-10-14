وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد – قطاع الحج والعمرة – عن قائمة المنشآت المعتمدة رسمياً لتفويج الحجاج اليمنيين لموسم حج 1447هـ، بعد استكمال عمليات التقييم والمراجعة، ومطابقة الشروط الفنية والإدارية المحددة.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتسجيل هو 30 رجب 1447هـ الموافق 19 يناير 2026م، مشددة على أن التسجيل يتم حصراً عبر المنشآت المعتمدة والمعلنة في صفحات الوزارة وعددها 234 منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية، محذرة من التعامل مع السماسرة أو الوسطاء، ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الإسراع في التسجيل والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر القنوات الرسمية.

وبيّنت الوزارة أن تكلفة الحج للبرنامج الاقتصادي برًا تبلغ 13,812 ريالاً سعودياً، وجوًا 13،475.72ريالًا سعوديًا، وللبرنامج الممتاز 42,397.52 ريالاً سعودياً، مؤكدة أن الأسعار تشمل الخدمات الأساسية والإعاشة والسكن، دون احتساب تذاكر النقل الجوي أو البري التي ستحدد لاحقًا، وحثت على متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.