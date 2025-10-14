وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026 عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله الإنتربول الدولي يبحث مع الداخلية اليمنية آليات دمج اليمن في منظومة الأمن العالمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بن عزيز: معركة استعادة الدولة امتداد لثورة أكتوبر وسبتمبر ضد الكهنوت والاستبداد
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد – قطاع الحج والعمرة – عن قائمة المنشآت المعتمدة رسمياً لتفويج الحجاج اليمنيين لموسم حج 1447هـ، بعد استكمال عمليات التقييم والمراجعة، ومطابقة الشروط الفنية والإدارية المحددة.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتسجيل هو 30 رجب 1447هـ الموافق 19 يناير 2026م، مشددة على أن التسجيل يتم حصراً عبر المنشآت المعتمدة والمعلنة في صفحات الوزارة وعددها 234 منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية، محذرة من التعامل مع السماسرة أو الوسطاء، ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الإسراع في التسجيل والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر القنوات الرسمية.
وبيّنت الوزارة أن تكلفة الحج للبرنامج الاقتصادي برًا تبلغ 13,812 ريالاً سعودياً، وجوًا 13،475.72ريالًا سعوديًا، وللبرنامج الممتاز 42,397.52 ريالاً سعودياً، مؤكدة أن الأسعار تشمل الخدمات الأساسية والإعاشة والسكن، دون احتساب تذاكر النقل الجوي أو البري التي ستحدد لاحقًا، وحثت على متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.