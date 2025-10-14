وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026 عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله الإنتربول الدولي يبحث مع الداخلية اليمنية آليات دمج اليمن في منظومة الأمن العالمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بن عزيز: معركة استعادة الدولة امتداد لثورة أكتوبر وسبتمبر ضد الكهنوت والاستبداد
نفذت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن عملية نوعية ناجحة أسفرت عن ضبط عصابة متخصصة بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية، كانت تمارس نشاطها في حي السلفي بشارع الهريش في مديرية صيرة.
وأوضح الإعلام الأمني أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، وتم خلالها القبض على أربعة متهمين هم: (ط. س. أ. ق) – 52 عاماً، (أ. م. ع. م) – 44 عاماً، (ع. ع. أ. ص) – 64 عاماً، و(أ. م. س. أ) – 41 عاماً.
وخلال المداهمة، ضبطت بحوزة العصابة أختاماً مزورة لعدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الخارجية، ومكاتب الصحة، والصناعة والتجارة، والجمارك، والمنطقة الحرة، إضافة إلى أختام تابعة لجهات أمنية وعسكرية، كانت تُستخدم في عمليات تزوير رسمية وكسب غير مشروع.
وأكدت شرطة عدن أنه تم احتجاز المتهمين والمضبوطات لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بالمستندات الرسمية أو المساس بهيبة مؤسسات الدولة.
وأضافت أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مكثفة لتعزيز الأمن ومكافحة جرائم التزوير والاحتيال التي تستهدف مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.