الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية

نفذت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن عملية نوعية ناجحة أسفرت عن ضبط عصابة متخصصة بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية، كانت تمارس نشاطها في حي السلفي بشارع الهريش في مديرية صيرة.

وأوضح الإعلام الأمني أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، وتم خلالها القبض على أربعة متهمين هم: (ط. س. أ. ق) – 52 عاماً، (أ. م. ع. م) – 44 عاماً، (ع. ع. أ. ص) – 64 عاماً، و(أ. م. س. أ) – 41 عاماً.

وخلال المداهمة، ضبطت بحوزة العصابة أختاماً مزورة لعدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الخارجية، ومكاتب الصحة، والصناعة والتجارة، والجمارك، والمنطقة الحرة، إضافة إلى أختام تابعة لجهات أمنية وعسكرية، كانت تُستخدم في عمليات تزوير رسمية وكسب غير مشروع.

وأكدت شرطة عدن أنه تم احتجاز المتهمين والمضبوطات لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بالمستندات الرسمية أو المساس بهيبة مؤسسات الدولة.

وأضافت أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مكثفة لتعزيز الأمن ومكافحة جرائم التزوير والاحتيال التي تستهدف مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.