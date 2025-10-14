وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026 عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله الإنتربول الدولي يبحث مع الداخلية اليمنية آليات دمج اليمن في منظومة الأمن العالمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بن عزيز: معركة استعادة الدولة امتداد لثورة أكتوبر وسبتمبر ضد الكهنوت والاستبداد
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع عن ضبط أحد القيادات الميدانية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى النقاط الأمنية بمديرية مريس شمال المحافظة.
وأوضح الإعلام الأمني أن المتهم، ويدعى (ه. أ. م. ح)، ويبلغ من العمر 25 عاماً، كان يعمل مشرفاً ثقافياً لدى المليشيا الحوثية، وقد تم القبض عليه أثناء مروره عبر النقطة الأمنية بعد الاشتباه به.
وبحسب شرطة الضالع، فقد اعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في عدة جبهات قتال مع المليشيا، من بينها جبهتا مأرب والوازعية، مشيرة إلى أنه تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن مثل هذه الضبطيات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر المليشيا الحوثية المتسللة إلى المناطق المحررة.