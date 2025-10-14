أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع عن ضبط أحد القيادات الميدانية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى النقاط الأمنية بمديرية مريس شمال المحافظة.

وأوضح الإعلام الأمني أن المتهم، ويدعى (ه. أ. م. ح)، ويبلغ من العمر 25 عاماً، كان يعمل مشرفاً ثقافياً لدى المليشيا الحوثية، وقد تم القبض عليه أثناء مروره عبر النقطة الأمنية بعد الاشتباه به.

وبحسب شرطة الضالع، فقد اعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في عدة جبهات قتال مع المليشيا، من بينها جبهتا مأرب والوازعية، مشيرة إلى أنه تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن مثل هذه الضبطيات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر المليشيا الحوثية المتسللة إلى المناطق المحررة.