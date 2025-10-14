وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026 عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله الإنتربول الدولي يبحث مع الداخلية اليمنية آليات دمج اليمن في منظومة الأمن العالمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بن عزيز: معركة استعادة الدولة امتداد لثورة أكتوبر وسبتمبر ضد الكهنوت والاستبداد
تصفيات آسيا
قطر / الإمارات – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
السعودية / العراق – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
تصفيات أوروبا
أستونيا / مولدوفا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إيطاليا / الكيان الصهيوني – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
آيرلندا / أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
البرتغال / المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
تركيا / جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
إسبانيا / بلغاريا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
آندورا / صربيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
لاتفيا / إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
تصفيات أفريقيا
سيشل / جامبيا – الساعة 4 عصرا
غينيا / بوتسوانا – الساعة 7 مساء
الصومال / موزمبيق – الساعة 7 مساء
الجزائر / أوغندا – الساعة 7 مساء
جنوب أفريقيا / رواندا – الساعة 7 مساء
نيجيريا / بنين – الساعة 7 مساء
الكونغو الديمقراطية / السودان – الساعة 10 مساء
السنغال / موريتانيا – الساعة 10 مساء
المغرب / الكونغو – الساعة 10 مساء
كوت ديفوار / كينيا – الساعة 10 مساء
الجابون / بوروندي – الساعة 10 مساء