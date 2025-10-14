وزارة الأوقاف تعلن عن 234 منشأة معتمدة لتسجيل الحجاج اليمنيين.. وتحذر من السماسرة الأجهزة الأمنية تطيح بعصابة خطيرة لتزوير الأختام والمحررات الرسمية بينها وزارات سيادية أجهزة الأمن تلقي القبض على قيادي حوثي اعترف بقتاله في مأرب والوازعية تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026 عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله الإنتربول الدولي يبحث مع الداخلية اليمنية آليات دمج اليمن في منظومة الأمن العالمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بن عزيز: معركة استعادة الدولة امتداد لثورة أكتوبر وسبتمبر ضد الكهنوت والاستبداد
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في السعودية حكماً نهائياً برفض دعوى تقدم بها خاطب يطالب باستعادة الهدايا التي قدمها لخطيبته السابقة خلال فترة الخطوبة، والتي بلغت قيمتها نحو 9 آلاف ريال، شملت جوالاً وخاتماً ذهبياً وساعةً وعطورات.
وجاء في تفاصيل الحكم أن الخاطب قدم الهدايا على فترات متفرقة خلال الخطوبة التي استمرت قرابة شهرين، ثم قرر العدول عن الزواج والعودة إلى زوجته السابقة، مطالباً خطيبته بإعادة الهدايا أو قيمتها.
وبعد نظر الدعوى وسماع أقوال الطرفين، قررت المحكمة أن الهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة تُعد من حق المخطوبة، ولا يجوز للخاطب استردادها وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية، لتصدر حكماً نهائياً برد الدعوى.
وأوضح المحامي خالد أبو راشد أن النظام نص صراحة على أن الهدايا التي يقدمها أحد الطرفين للآخر خلال فترة الخطوبة لا تُسترد إذا كان العدول عن الخطبة من الطرف المقدم للهدايا، مؤكداً أن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقداً مُلزماً.