خليجي يقاضي خطيبته: أعيدي الجوال والخاتم والساعة.. والقضاء يتدخل

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 167

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في السعودية حكماً نهائياً برفض دعوى تقدم بها خاطب يطالب باستعادة الهدايا التي قدمها لخطيبته السابقة خلال فترة الخطوبة، والتي بلغت قيمتها نحو 9 آلاف ريال، شملت جوالاً وخاتماً ذهبياً وساعةً وعطورات.

وجاء في تفاصيل الحكم أن الخاطب قدم الهدايا على فترات متفرقة خلال الخطوبة التي استمرت قرابة شهرين، ثم قرر العدول عن الزواج والعودة إلى زوجته السابقة، مطالباً خطيبته بإعادة الهدايا أو قيمتها.

وبعد نظر الدعوى وسماع أقوال الطرفين، قررت المحكمة أن الهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة تُعد من حق المخطوبة، ولا يجوز للخاطب استردادها وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية، لتصدر حكماً نهائياً برد الدعوى.

وأوضح المحامي خالد أبو راشد أن النظام نص صراحة على أن الهدايا التي يقدمها أحد الطرفين للآخر خلال فترة الخطوبة لا تُسترد إذا كان العدول عن الخطبة من الطرف المقدم للهدايا، مؤكداً أن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقداً مُلزماً.