تعرف على أبرز السيناريوهات لتأهل العراق والسعودية وقطر والإمارات لكأس العالم 2026

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 221

بين الفرصة الوحيدة والأخيرة تتفاوت حظوظ تأهل منتخبات العراق والسعودية وقطر والإمارات لانتزاع البطاقتين عن آسيا المؤهلتين مباشرة إلى كأس العالم 2026 وتجنب خوض نفق الملحقين الآسيوي ثم العالمي.

العراق والسعودية

يلتقي منتخبا السعودية والعراق في موقعة نارية يوم الثلاثاء في جدة في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الرابع لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكانت السعودية قلبت تأخرها أمام إندونيسيا وفازت 3-2 بثنائية فراس البريكان -الأربعاء الماضي- في جدة التي استضافت المباراة الثانية السبت السابق في المجموعة الثانية وابتسمت للعراق الذي حقق فوزا متأخرا وصعبا على إندونيسيا بهدف جميل لزيدان إقبال.

ويغيب عن تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار لاعب الارتكاز محمد كنو، الذي تعرض للطرد في مواجهة إندونيسيا بعد نزوله بديلا في نهاية المواجهة.

وأثمرت ثقة رونار بلاعب وسط الأهلي صالح أبو الشامات الذي كان يحمل بجعبته 3 مباريات دولية فقط، إذ سجل هدف التعادل من تسديدة جميلة.

لكن المدرب الذي يخوض فترته الثانية مع "الصقور الخضر" بعد أن قاده في مونديال 2022، عليه الحذر من دفاعه الذي واجه 17 تسديدة إندونيسية بينها 10 بين الخشبات.

وأبدى رونار إحباطه لعدم قدرة فريقه على تحقيق انتصار أكثر راحة، قائلا "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن ردّ فعلنا كان ممتازا. في مرحلة من اللقاء كنا متقدّمين 3-1 وكانت لدينا فرص إضافية للتسجيل، وكان علينا أن نحسم المباراة تماما".

وعن مباراته المقبلة الحاسمة، أضاف المدرب الذي قاد منتخبي زامبيا وساحل العاج سابقا إلى لقب كأس أمم أفريقيا "علينا أن نتعامل بذكاء مع المباراة الثانية من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم".

في المقابل، أخفق العراق بالتسجيل في 3 مباريات فقط من أصل 16 منذ الدور الثاني، لكن الشكوك تحوم حول مشاركة نجم هجومها أيمن حسين الغائب عن مباراة إندونيسيا بسبب الإصابة، علما أنه شارك في التمارين الأخيرة لـ"أسود الرافدين".

ومنذ قدوم المدرب غراهام أرنولد قبل خمسة أشهر، أبدى الأسترالي اعتمادا كليا على حسين مهاجما صريحا في مواجهات الأردن وهونغ كونغ وتايلند، قبل أن يظهر المنقذ مهند علي في مباراتي كأس ملك تايلند، ليحسم اللقب الشهر الماضي بفضل مهارته في هز الشباك.

وقال المدرب السابق لمنتخب أستراليا "لم نحقق شيئا بعد. لقد فزنا بمباراة واحدة، وهذا أمر جيد.. أود أن أوجّه رسالة إلى كل الشعب العراقي والمشجعين: لا تحتفلوا بعد، فما زالت أمامنا مباراة واحدة علينا الفوز بها". ويفتقد العراق قلب دفاعه زيد تحسين الذي طرد في نهاية المواجهة الأولى.

احتمالان للسعودية وفرصة للعراق

لا بديل عن الفوز للعرق.

احتمالا الفوز أو التعادل يؤهلان السعودية إلى مونديال 2026 لأن منتخب "الأخضر" سجل 3 أهداف في مرمى إندونيسيا.

وتتصدر السعودية الترتيب بـ3 نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن العراق، مما يعني أنها بحاجة للتعادل لبلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخها.

وإضافة إلى فرصتي التأهل، تحظى السعودية بأفضلية الحصول على 3 أيام راحة أكثر من العراق الحالم بتأهل ثان إلى الحدث العالمي، بعد نسخة المكسيك 1986 عندما خرج من الدور الأول.

قطر والإمارات

سبق للإمارات أن تأهلت إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا عندما ودّعت من الدور الأول، وقطر إلى نسخة 2022 كدولة مضيفة عندما منيت بـ3 هزائم في دور المجموعات.

وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعدما قلبت تأخرها أمام عمان إلى فوز متأخر 2-1، متفوقة بفارق نقطتين على قطر الثانية وعمان الثالثة، اللتين تملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما من دون أهداف.

ويعرف المنتخبان بعضهما جيدا بعدما سبق لهما أن التقيا في الدور الثالث من التصفيات الحالية، وفازت الإمارات ذهابا في الدوحة 3-1 وإيابا في أبو ظبي 5-0.

لكن حارس مرمى الإمارات المخضرم خالد عيسى (36 عاما) الحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة عمان حذّر من قوة قطر "لاسيما أن المباراة ستكون على أرضها وبين جماهيرها".

وتابع "رغم صدارتنا لم نحقق شيئا بعد، ومباراة قطر هي التي ستحدد إذا كنا سنحقق حلمنا بالصعود إلى كأس العالم".

وستدخل الإمارات المباراة منتشية بفوزها على عمان بهدفين سجلهما ماركوس ميلوني وكايو لوكاس، بعدما كانت متأخرة حتى الدقيقة 76 بهدف مدافعها كوامي أوتون بالخطأ في مرماه.

وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الإمارات "لدينا لاعبون متمرسون، وكان عليهم أن يتعاملوا مع الضغط. مثل هذه المباريات تظهر قوة الشخصية والجانب الذهني لدى اللاعبين، ومن يحسن إدارة ذلك تكون له الأفضلية".

وتابع "سيلعب الفريق بثقة كبرى، خصوصا مع الدعم الجماهيري الكبير الذي حظينا به في المباراة الأولى، ونأمل أن ننجح في تحقيق الحلم وتحويله إلى حقيقة".

وضمنت الإمارات على الأقل خوض الملحق الآسيوي المصغر بمواجهة العراق أو السعودية، بعد خروج إندونيسيا من الحسابات بخسارة ثانية أمام "أسود الرافدين" 0-1 بعد الأولى أمام السعودية 2-3.

من جهتها، يتوجب على قطر أن تكون أكثر فعالية من الناحية الهجومية بعدما عجزت عن تشكيل خطورة واضحة أمام عمان، رغم محاولات أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا عامي 2019 و2023.

وسيعود المعز علي، هداف التصفيات برصيد 12 هدفا، للمشاركة أساسيا بعدما دفع به المدرب الإسباني لوبيتيغي في الشوط الثاني أمام عمان بسبب معاناته من الإصابة.

وتمسك لوبيتيغي بحظوظ قطر "نتيجة التعادل أمام عمان ستفرض علينا البحث عن الانتصار في المباراة الأخيرة أمام الإمارات من أجل التأهل المباشر".

ويتسلح المنتخب القطري بدعم جماهيري منتظر في ظل تعليمات تمنح المستضيف نسبة 92% من سعة ملعب "جاسم بن حمد" البالغة قرابة 14 ألفا، مقابل 8% للجمهور الإماراتي.

فرصة لقطر وفرصتان للإمارات

لا بديل عن الانتصار للعنابي القطري

الفوز أو التعادل يؤهلان الأبيض الإماراتي مباشرة لمونديال 2026.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، في حين يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 الشهر الجاري لبلوغ الملحق العالمي.