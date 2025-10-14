عاجل.. الرئيس يعود إلى العاصمة عدن على متن طائرة سعودية خاصة ويدلي بتصريح فور وصوله

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، على متن طائرة سعودية خاصة، قادما من الرياض، في اعقاب مشاورات مستمرة مع الأشقاء، والاصدقاء، والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل دعم مسار الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وفور وصوله ادلى الرئيس بتصريح لوكالة (سبأ)، أكد فيه أن المعركة الوطنية هي اليوم امتداد لملحمة أكتوبر الكبرى، في مواجهة مشروع الإمامة والانقلاب، مهيبا بجميع القوى والمكونات السياسية توحيد الكلمة، وبدء مرحلة جديدة من العمل البناء، والتركيز على اولوية استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين التي فاقمتها المغامرات الطائشة للمليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وجدد العليمي التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، قائلا ان هذا اليوم الخالد سيظل رمزا لواحدية الارادة الوطنية، والمصير المشترك، ومصدر إلهام للأجيال في بناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في السياق بجهود الحكومة، والبنك المركزي في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة، وتحقيق مؤشرات ملموسة في الاستقرار النقدي، مؤكداً أهمية استكمال هذا المسار بروح الفريق الواحد، والتنسيق والانسجام المؤسسي، خدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين على المستويات كافة.

كما عبّر الرئيس عن عظيم الامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم المستمر لمسار الإصلاحات، وتدخلاتهم الإنسانية والانمائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن مواقفهم ستظل ركيزة أساسية في مسيرة اليمن نحو السلام والاستقرار، واعادة الاعمار، والبناء.

واشاد رئيس مجلس القيادة بالمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك نقل المراكز المالية، ومقرات المنظمات الدولية، وزيادة الاعتمادات الدبلوماسية، ومضاعفة الضغوط على المليشيات الارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتسليحها.